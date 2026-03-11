【セミナーレポート】「リード獲得数10倍」を達成した実践者が語る、コンテンツマーケティング成功の舞台裏
株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、2026年3月4日に実施された『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』出版記念セミナーレポートを無料公開しました。
セミナーレポートを読む :
https://innova-jp.com/media/ai-content-marketing-book/daikin-case-report
2026年3月4日に実施された対談では、イノーバの伴走支援によってコンテンツマーケティングを実践し、リード獲得数10倍、商談化率の大幅な向上を実現された、ダイキン工業株式会社の小林亮太氏をお招きしました。書籍のメインテーマである「コンテンツマーケティング」について、ダイキン工業株式会社様の実践に基づく“生の声”をたっぷり語っていただいています。
本セミナーレポートでは、社内に知見がないところから現場主導でコンテンツマーケティングをスタートし、成果創出を実現した小林氏の体験談を中心に、対談内容をダイジェスト形式でレポートします。
対談トピック
- コンテンツマーケティングに取り組んだきっかけ
- プロジェクトを進める中で感じた手応えと課題
- これからの展望と、これから取り組む人への助言
これからコンテンツマーケティングに取り組む方はもちろん、現在取り組んでいて施策を改善したい方にも参考になる要素が詰まっています。ぜひ、レポートをご覧ください。
株式会社イノーバについて
株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。
Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。
イノーバのサービス一覧を見る :
https://innova-jp.com/service
イノーバに問い合わせてみる :
https://innova-jp.com/p-contact
会社概要
会社名 ：株式会社イノーバ
所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階
設立 ：2011年6月
代表者 ：代表取締役 宗像 淳
Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)
本件に関するお問い合わせ先
株式会社イノーバ
電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）
メールアドレス：mktg@innova-jp.com