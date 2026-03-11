【岐阜・郡上】1名3,000円OFF！累計利用者8,500人突破＆Googleクチコミ★4.7の「長良川リバーサイドグランピング KITEN～キテン～」が3つの新プランを販売開始

株式会社ブッキングリゾート

長良川リバーサイドグランピング KITEN～キテン～[外観]

2022年12月の開業以来、累計利用者数は8,500人を突破。Googleクチコミでも平均★4.7と高評価を獲得している、岐阜県郡上市のリバーサイドグランピング「KITEN～キテン～」。長良川の清流と自然を満喫できるグランピング施設として多くのお客様にご利用いただいています。

今回、期間限定で1名3,000円OFFとなるお得なセールプランをはじめ、サウナ好きの方に向けたリトリートプランや女性グループ限定のご褒美女子会プランなど、3つの新プランの販売を開始しました。

◆“3つ”の新プランを販売開始

長良川リバーサイドグランピング KITEN～キテン～[敷地内]１.《初夏の先取りSALE》”1名3,000円OFF”＋3つの特典付き〈1泊2食付〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/669_1_51ab6a73ac47c7be56f87dd7a3300e01.jpg?v=202603111151 ]「ご褒美女子会」プラン２.女性グループ限定。リバーサイドで心満たす「ご褒美女子会」プラン〈1泊2食付〉[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/669_2_6789199be4a445f047ae14b0e8495e67.jpg?v=202603111151 ]

◆美容ブランド「ReFa」を体験できる特別客室が新登場！

「サウナ三昧」プラン３.リバーサイド・サウナ・リトリート。大人のための「サウナ三昧」プラン〈食事なし〉[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/669_3_29af332af6fa0c8229215334c569d738.jpg?v=202603111151 ]Refaルーム[Unda -ウンダ-]ReFa製品

2026年2月15日より、人気美容ブランドReFa（リファ）のアイテムを体験できる特別客室が新たに誕生。対象となる客室「Unda -ウンダ-」では、シャワーヘッド・ドライヤー・ヘアアイロン・アメニティまで、すべてReFa製品を導入。自然に囲まれたグランピング滞在とともに、ワンランク上の美容体験をお楽しみいただけます。

◆クチコミ高評価「KITEN～キテン～」が選ばれる6つの理由

長良川リバーサイドグランピング KITEN～キテン～[敷地内]

自然と快適さを両立した滞在体験が評価され、Googleクチコミでは平均★4.7の高評価を獲得しています。ここでは、多くのお客様に選ばれている理由をご紹介します。

室内[NASCOR]

室内[SPLENDIDUM]長良川を望むロケーション１.1日7組限定。日本三大清流「長良川」を望む、唯一無二のロケーション

名古屋から車で約60分。岐阜県郡上市を流れる日本有数の清流・長良川のほとりに位置する当施設では、美しい渓流と自然豊かな緑の風景を楽しむことができます。日中は川のせせらぎを感じながらゆったりと過ごし、夜は満天の星空を眺めながら特別な時間をお過ごしいただけます。

バレルサウナ[外観]バレルサウナ[内観]ととのいチェアもご用意２.清流×サウナで心と体が“ととのう”極上体験

敷地内にはテントサウナやバレルサウナも完備。(有料）じっくりと体を温めた後は、すぐそばを流れる清流へ。広大な長良川をまるで天然の水風呂のように楽しめる、ここでしか体験できない“ととのい時間”をご堪能いただけます。

グランピングBBQ[夕食]KITENプレミアムコースBBQ[夕食]ホットサンド[朝食]３.飛騨牛など ご当地食材を贅沢に味わうグランピングBBQ

夕食には、岐阜自慢の飛騨牛や、地元農家直送の新鮮な野菜を贅沢に盛り込んだBBQをご用意。美しい緑に囲まれながら、ジューシーな飛騨牛を本格グリルで豪快に焼き上げ、香ばしい香りとともに岐阜の自然の恵みを味わう特別な食体験をお楽しみいただけます。

焚き火台[全室共通]モルック[全室共通]テーブルゲーム各種４.焚き火＆遊びグッズで1日中楽しめるグランピングステイ

全室に焚き火台も完備しており、満天の星空の下、炎のゆらぎに包まれる非日常なひとときをお楽しみいただけます。さらに、自然の中で楽しむモルックや客室内には数種類のテーブルゲームなど、大人も童心に帰れる遊びも充実しています。

専用のトイレ・シャワールーム[Unda/Flumen]専用BBQスペース[Unda/Flumen]充実のアメニティ[全室共通]５.アウトドア初心者でも安心の快適な客室設備

各棟には専用ユニットバス・トイレを完備。さらに専用BBQスペースや充実した客室設備を備えており、アウトドア初心者の方でも安心してご利用いただけます。また全室冷暖房完備のため、季節を問わず一年中快適にグランピング滞在をお楽しみいただけます。

◆清流と自然に包まれる、特別なグランピング体験を

清流と緑豊かな景観

自然に癒されながらゆったりとした時間を過ごしたい方や、アウトドア初心者でも快適にグランピングを楽しみたい方におすすめの施設です。ぜひこのお得な機会に、清流と自然に包まれるリバーサイドグランピング「KITEN～キテン～」で特別な滞在をお楽しみください。

◆施設概要

施設名 ：長良川リバーサイドグランピング KITEN ～キテン～

所在地 ：〒501-4207 岐阜県郡上市八幡町西乙原1598-1

◆アクセス

お車でお越しの方：東海北陸自動車道 美並ICから車で１５分

東海北陸自動車道 郡上八幡ICから車で２５分

電車でお越しの方：長良川鉄道 相生駅より徒歩30分

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

