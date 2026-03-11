お茶の“ 最後の一滴”まで美味しく。V 型ストレーナーを採用したガラス急須「V 急須」発売
耐熱ガラスメーカーのHARIO株式会社（本社：東京都中央区）は、V型形状のストレーナーを採用した新しい急須「V急須」を発売いたします。
お茶を淹れるとき、多くの人が感じるのが「最後まで注ぎきれない」という小さなストレス。ポットの底に残ってしまうお茶や、抽出しきれない茶葉のうまみ。「V急須」は、そんな日常の小さな不満を解決するために生まれました。
特長は、ストレーナーの底面がV字型になっていること。
茶葉が自然と中央に集まりやすく、抽出されたお茶を最後まで注ぎやすい構造です。
お茶のうまみをしっかり引き出し、最後の一滴まで美味しく楽しむことができます。
透明な耐熱ガラス製のボディは、お茶の色合いや茶葉がひらく様子を目で楽しめるのも特長。シンプルでモダンなデザインは、日常のティータイムを上質に演出します。
緑茶はもちろん、紅茶、ハーブティーなど、さまざまなお茶に使用できるため、毎日のティーシーン
に幅広く活躍します。
https://www.hario.com/product/new/TPV.html
V急須
■Point
お茶のうまみを“ 最後まで”
V急須は、ストレーナーの底面をV型にすることで、抽出したお茶を最後まで注ぎ切りやすい構造を実現しました。
茶葉が自然に中央に集まるため、効率よく抽出でき、お茶本来の風味を引き出します。
ポットのふちにストレーナーをひっけて、最後の一滴まで抽出もできます。
自立するストレーナー
ストレーナーの底面には「足」がついているためポットから取り出しても自立することができます。
フタを裏返して、茶こし置きにも。
洗いやすいストレーナー
水でさっと流せる洗いやすいストレーナー。
日々のお手入れが簡単です。
■製品概要
V急須
□製品名：「V 急須」
□メーカー希望小売価格：\3,300(税込）
□サイズ：幅142×奥行100×高さ107ｍｍ
□実用容量：450mL
□材質：
本体・フタ/ 耐熱ガラス
ストレーナー/ ポリプロピレン
メッシュ/ ポリエステル
□原産国：
本体・ストレーナー/日本
フタ/中国