【武蔵野大学】避難民学生・卒業生、企業関係者等が年に一度集う　３月16日（月）に有明キャンパスで「避難民学生リユニオンデイ」開催

武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）は、３月16日（月）に教育パスウェイズ・ネットワーク（JEPN）と共催で「JEPN学生リユニオンデイ」を有明キャンパスにて開催します。

「JEPN学生リユニオンデイ」は、日本に滞在するウクライナ避難民学生をはじめ、シリアやアフガニスタン出身の難民学生・卒業生、日本の学生、企業関係者などが年に一度、一堂に会する交流イベントで、本年は本学で開催いたします。例年、約100名が参加しており、本年も同規模での開催を予定しています。

以前開催された際の様子（パスウェイズ・ジャパンHPより）

また、レセプションパーティーでは、本学を昨年９月に卒業したリリア・モルスカさんが参加し、歌を披露する予定です。

【開催概要】

【スケジュール】

【受付】

【第一部】難民・避難民の声を聞くワークショップ

【第二部】キャリアトーク

【第三部】レセプションパーティー

【武蔵野大学について】

武蔵野大学 有明キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

