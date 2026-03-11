クラファン初日で目標達成！ネクストゴール挑戦中。【加熱温度最高80℃】火もお湯もラップも使わずレトルト食品がつくれる「いつでもどこでもレトルト」

本プロジェクトは開始初日に目標金額を達成し、想像以上の大きな反響をいただいております。

SENM株式会社

現在は多くのご期待にお応えできるよう、製造体制の強化を進めております。

「いつでもどこでもレトルト」は、忙しい日常の中でも手軽に温かい食事を楽しめる環境を届けたいという想いから企画がスタートしました。試行錯誤を重ねながら改良を重ね、誰でも簡単・安全に使える製品として形にすることができました。

本プロジェクトは、SENM株式会社として会社を挙げて取り組む新たなチャレンジでもあります。これからも多くの方の生活をより便利に、より快適にする製品をお届けしていきたいと考えております。ぜひこの挑戦を応援していただけますと幸いです。

開発のきっかけ

「いつでもどこでもレトルト」の企画は、“もっと手軽に温かい食事をとれないか”という素朴な疑問から始まりました。

忙しい日常の中で、レトルト食品は便利な存在ですが、実際には「お湯を沸かす」「鍋を使う」「火を使う」といった手間が必要です。特に外出先や車内、オフィスなどでは温める環境がなく、せっかくのレトルト食品を活用できない場面も多くありました。

さらに、近年の災害の増加を背景に「停電時や避難生活でも、温かい食事を簡単に取れないか」という声も多く聞くようになりました。そこで着目したのが、USB給電でレトルト食品を温める仕組みです。

モバイルバッテリーでも動作する構造にすることで、家庭だけでなく、車中泊・アウトドア・出張先、そして防災備蓄としても活用できる製品を目指しました。

試作と改良を重ね、「火を使わない」「誰でも簡単」「持ち運びできる」というコンセプトを形にしたのが「いつでもどこでもレトルト」です。

日常の便利さはもちろん、いざという時にも役立つ“新しいレトルト加熱の形”として、多くの方に届けたいと考えています。

SENM株式会社｜卯野浜良弥

人が夢中になる仕掛けを考える中で気づいたのは、「日常の中にもワクワクや驚きを生み出せる」ということでした。

長時間のデスクワークで感じた疲れや不便さ、ちょっとした「こうなったらいいのに」という思い。そうした小さな気づきをきっかけに、「暮らしを少し楽しく、少し便利にするアイテム」を企画しています。

私の役割は、単なる商品の販売ではなく、「面白さ × 実用性」を組み合わせて、クラウドファンディングを通じて多くの人にワクワクを届けること。

これからも、思わず「試してみたい！」と思ってもらえるような遊びゴコロのあるプロジェクトを発信していきます。

期間：2026年2月2日（月）12:00～5月日（土）23:59

■いつでもどこでもレトルト

お湯や火を使わず、どこでもレトルト食品を温められるポータブル加熱器。日常の食事はもちろん、アウトドアや車中、災害時の防災備蓄としても活躍します。