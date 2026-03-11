【遊園地むさしの村】3月23日は加須市民の日！！「加須市民限定入園無料」2026年3月14日(土)・15日(日)開催！

株式会社 むさしの村【加須市民限定入園無料】2日間限定で加須市民のお客様は入園無料！イベントもいっぱい！

緑の中のファミリーランドむさしの村(所在地：埼玉県加須市、代表取締役社長：榎本和行)は、3月23日の加須市民の日を記念して、3月14日(土)・15日(日)の2日間限定で「加須市民」限定で【入園無料】のイベントを開催いたします。とってもお得な2日間、むさしの村でたっぷりお楽しみください。

開催日・対象・営業時間

〈開催日〉2026年3月14日(土)・15日(日)

〈対象〉埼玉県加須市にお住いの皆さま(入園口にてお住まいを証明できるものをご提示ください。お子様は、保護者の方のものでも構いません。)

〈営業時間〉9:30～16:30

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

イベント内容

加須市民限定入園無料

〈内容〉

加須市民の日(3/23)を記念して、通常入園料金おとな1,200円/こども(3歳～小学生)650円/シニア(65歳～※要年齢確認)650円のところ2日間限定で加須市民のお客様限定入園料金無料！

とってもお得なこの2日間にぜひご来園ください♪

乗物、収穫体験、ポニー乗馬、動物のえさやり体験、催事等は別料金です。

〈ご入園後の乗物フリーパス料金〉

乗物フリーパス(※収穫体験・ポニー乗馬・動物のえさやり体験・催事等にはご利用いただけません。)

おとな(中学生以上) 2,700円/こども(3歳～小学生) 2,300円/シニア(65歳～※要年齢確認) 2,300円

〈のりもの券料金〉1枚100円(乗物により必要枚数が異なります。乗物1回3～6枚必要です。)

〈ポニー乗馬料金〉1回500円(のりもの券5枚またはポニー乗馬券1枚が必要です。)(3歳～小学生限定)

〈動物のえさやり体験〉1回100円(現地の販売機にて販売しています。)

※上記料金はクーポンやその他優待のご利用はできません。

ステージショー

〈開催日〉3/14(土)・3/15(日)

〈開催場所〉芝生広場森のステージ(雨天時：ファミリー館内大広間ステージ)

〈内容〉お子様に大人気のキャラクターによるステージショー(日程により開催内容は異なります。)

〈金額〉観覧無料

〈内容〉ステージショーの内容はホームページをこちらからご覧ください(https://www.musashinomura.co.jp/stage-shows/)

同日より、恐竜×イースターのイベント！「イースターダイナソーズ」も開催！

【イースターダイナソーズ】恐竜のイベントが盛りだくさん！

≪イースターダイナソーズラリー≫

〈場所〉園内各所

〈金額〉無料(LINE公式アカウントとの友だち追加が必要です。友だち追加はこちらから(https://lin.ee/9C1SqY8))

〈内容〉園内5ヵ所に隠れている恐竜や恐竜の卵を探そう！卵と一緒に隠されたキーワードを集めてむさしの村LINE公式アカウントに送信すると恐竜のちょこっとプレゼントがもらえるよ！

ダイナソーズイースターエッグを作ろう

〈場所〉ファミリー館内特設会場〈金額〉1個300円(卵1個+恐竜3個)

〈内容〉イースターエッグ型のカプセルにオリジナルのペイントができるよ！カプセルの中には好きな恐竜のフィギュアを入れて持って帰ろう！

巨大恐竜フォトスポット

〈場所〉園内各所〈金額〉無料

〈内容〉園内に巨大トリケラトプスや恐竜の卵や化石が登場！

恐竜縁日

〈場所〉中央広場特設会場(雨天中止)〈金額〉400円～

〈内容〉縁日広場も期間限定で恐竜縁日として開催！恐竜わなげ・恐竜すくい・射的の景品にも恐竜が登場します。恐竜の柄のお洋服のお子様限定で100円引き！(1名様1日1回限り)

ポニーに乗って！恐竜ハンター

〈場所〉ふれあい牧場ポニー乗馬(雨天・強風時は中止)

〈開催時間〉10:00～12:00/13:00～16:00

※混雑状況により30分前に受付終了となる可能性あり。

〈金額〉1回1,000円(写真撮影+缶バッチ)〈対象〉3歳～小学生限定

〈内容〉ポニーに乗りながら、ボーガンで恐竜の的を撃とう！恐竜に当たれば成功でおもちゃが貰えるよ！

詳しくはこちらのリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000158792.html)やホームページ(https://www.musashinomura.co.jp/events/2026easter-dinosaur-1/)をご覧ください！

【加須市民入園無料】イベントの詳細はこちらをご覧ください(https://www.musashinomura.co.jp/events/kazoday/)

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

緑の中のファミリーランド むさしの村 について

【遊園地】高さ30ｍの大観覧車【園内農園】わくわくファームMAP【ふれあい牧場】ポニー乗馬

未来へつなぐ食と農を事業理念とする、農園とふれあい牧場を併設した遊園地です。半分以上のアトラクションが0歳のお子様からのご利用が可能で、遊園地デビューにもぴったりな未就学児も安心の施設です。

農園では、季節ごとにさまざまな野菜や果物の収穫体験や収穫した野菜を使ったイベントなどを開催しており、食育をお楽しみいただけます。ふれあい牧場では、ポニー乗馬やどうぶつのえさやり体験といった、どうぶつとのふれあいを体験していただけます。未就学児～小学校低学年頃のお子様をメインターゲットとした、遊園地に加えてさまざまな体験を1日でたっぷり楽しめる施設です。

〈所在地〉〒347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1

〈電話番号〉0480-61-4126

〈ホームページ〉https://www.musashinomura.co.jp/

〈本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社 むさしの村 遊園地事業部 営業サービス課

担当：須黒・町井

受付時間 9：00～17：00

TEL：0480-61-4126

FAX：0480-61-4129

MAIL：web@musashinomura.co.jp