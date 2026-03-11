【MOS】メルヘンの国で暮らす仲間たちが描きおろしイラストで登場！「コジコジ」と初のコラボレーション

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年3月18日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、さくらももこ原作の「コジコジ」との初めてのコラボレーションを実施し、お子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけをご用意します。また、モスワイワイセットに「ワイワイテリヤキバーガーセット」が定番メニューとして新登場します。

コジコジは、さくらももこ原作のメルヘンの国を舞台にした作品です。ギャグ作品でありながらも、“深読みしようと思えばどこまでも深い”コジコジのキャラクター性と相まって、男児＆女児から大人まで楽しめる豊かな作品世界が展開されています。今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、お子様向けセットなどのおまけや、店内飲食の際にご提供するトレーマット※に登場します。

※「モスバーガー＆カフェ」を含む一部店舗ではトレーマットの使用はありません。また、なくなり次第終了します。

コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして『モスチキンのマネをするコジコジ』をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類です。対象のお子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットのご購入で、お好きなおまけを1つお選びいただけます。

- 特設ページURL： https://www.mos.jp/cp/fami/(https://www.mos.jp/cp/fami/)コジコジとぺたぺたシールぬりえコジコジのシールいりかんケースコジコジのおしゃべりマグネットコジコジのモスチキンふせん

また、お子様向けのメニューである「モスワイワイセット」に、「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新しく登場します。モスワイワイセットはお子様に合わせてマスタードや生のオニオンを使用していない、優しい味付けのハンバーガーやチキンナゲットなどに、フレンチフライポテトとドリンク、親子で楽しめるオリジナルのおまけをセットにしたメニューです。同時に紙パックのジュースとして「りんごジュース」も新発売します。りんご本来の味わいを生かした、すっきりと飲みやすい ジュースです。

●ワイワイテリヤキバーガーセット（610円）

テリヤキソースを絡めたパティに、細切りのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせました。具材は定番メニューの「テリヤキバーガー」と同じですが、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキ ソースの量を少なくして、お子様が食べやすいように仕立てました。

※ 商品には『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています。

※「ワイワイテリヤキバーガー」単体での販売はありません。

＜コラボおまけ対象メニュー例＞

●「モスワイワイセット」（540円～660円）

ワイワイモスチーズバーガーセット

「バーガー等※1」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「ドリンク※2」＋「おまけ」を組み合わせたセットです。

※1「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」

「ワイワイテリヤキバーガー」「ワイワイナゲット」からお選びいただけます。

※2ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」 「モスシェイクS（＋50円）」のいずれかからお選びいただけます。

※3モスワイワイセットは低アレルゲンメニューではありません。

●「低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット」（590円）

ポークサンド＜米粉＞ ドリンクとおまけつきセット

「低アレルゲンメニュー」は、8大アレルゲン食材（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ）を原材料に使用しないメニューです。セット内容は、「低アレルゲンメニュー※4」＋「ドリンク※5」＋「おまけ」の組み合わせです。

※4「ポークサンド＜米粉＞」、「ポークロール＜米粉＞」からお選びいただけます。

※4 特定原料等28品目のうち、ハンバーグとソーセージに「豚肉」を使用しています。

※4「パックケチャップ＜減塩タイプ＞」に「りんご」を使用しています。

※5ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」「モスシェイクS（＋50円）」のいずれかからお選びいただけます。

※5 ドリンクはアレルゲンを含むものもございます。詳細はアレルギー情報をご確認ください。

＜コラボおまけ概要＞

■種類：全4種類

コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）、コジコジのシールいりかんケース、

コジコジのおしゃべりマグネット、コジコジのモスチキンふせん

■提供期間：2026年3月18日（水）～ 2026年5月下旬

■対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※コジコジ以外のおまけもお選びいただけます。

※コジコジのおまけは単品での販売はしておりません。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。※写真・イラストはイメージです。

＜新商品概要＞

■商品名・価格：「ワイワイテリヤキバーガーセット」（610円）

「りんごジュース」（100円）

■セット内容：「ワイワイテリヤキバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」または「りんごジュース」＋「おまけ」

■販売期間：2026年3月18日（水）～ ＊定番商品

■販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※商品には『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています。

＜コジコジ紹介＞

「ちびまる子ちゃん」のさくらももこが描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版。舞台は“人間を楽しませる”という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品です。

1994～1997年に漫画連載、現在も「りぼん」にて不定期連載中。1997年にアニメ化され全101話のロングラン。社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数。

Webサイト： https://cojicoji.site/(https://cojicoji.site/)

X（旧Twitter）： https://x.com/cojicoji_tweet(https://x.com/cojicoji_tweet)

Instagram： https://www.instagram.com/cojicoji.official/(https://www.instagram.com/cojicoji.official/)

TikTok： @cojicoji.official（ https://www.tiktok.com/@cojicoji.official(https://www.tiktok.com/@cojicoji.official) ）

Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/(https://www.facebook.com/cojicoji.official/)

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel(https://www.youtube.com/c/cojicojichannel)

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。