AI領域のニュースを3行要約で取得できるアプリ「Morning AI」をリリース
株式会社root cは海外の最新AIニュースを3行要約でキャッチアップできるiOSアプリ「Morning AI」(https://apps.apple.com/jp/app/morning-ai-ai%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/id6759150142)をApp Storeにて提供開始いたしました。
Web版(https://morningaiapp.com/)に続くiOS版のリリースにより、通勤中や朝の隙間時間にスマートフォンから手軽にAIトレンドを把握できます。
開発背景
AI関連の情報は日々発信されており、最新のAIモデルやツールが毎日のように登場します。
AI情報の発信源は海外が多く、英語の情報を毎日チェックするのは容易ではありません。
「Morning AI」は、この課題を解決するために開発されました。
OpenAIやGoogle、Anthropicを始めとする主要なAI企業の情報をAIによる3行要約にまとめて提供します。
数秒で内容を把握でき、気になるトピックはワンタップで原文を確認できます。
サービスの特徴
お気に入り・共有機能
気になるトピックはワンタップでお気に入り登録。
後から読み返したり、SNSやSlackなどで共有することが簡単に行えます。
注目トピック機能
多くのユーザーにお気に入り登録されたトピックをランキング形式で表示。
コミュニティ全体で注目されている人気トピックを把握できます。
想定ユーザー
- 最新のAI情報を効率的にキャッチアップしたいビジネスパーソン
- 英語のテック記事を読む時間がないが、情報感度を高めたいエンジニア
- 通勤時間や朝の隙間時間を有効活用したい方
ログインなしでも利用可能です。ぜひご活用ください。
Morning AI - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/morning-ai-ai%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/id6759150142)
会社概要
会社名：株式会社root c
所在地：福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F
代表者：矢野 哲平
設立：2017年5月
事業内容：AI教育事業、プロダクト開発
URL：https://root-c.site/