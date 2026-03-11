AI領域のニュースを3行要約で取得できるアプリ「Morning AI」をリリース

株式会社root c

株式会社root cは海外の最新AIニュースを3行要約でキャッチアップできるiOSアプリ「Morning AI」(https://apps.apple.com/jp/app/morning-ai-ai%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/id6759150142)をApp Storeにて提供開始いたしました。

Web版(https://morningaiapp.com/)に続くiOS版のリリースにより、通勤中や朝の隙間時間にスマートフォンから手軽にAIトレンドを把握できます。

開発背景

AI関連の情報は日々発信されており、最新のAIモデルやツールが毎日のように登場します。

AI情報の発信源は海外が多く、英語の情報を毎日チェックするのは容易ではありません。



「Morning AI」は、この課題を解決するために開発されました。

OpenAIやGoogle、Anthropicを始めとする主要なAI企業の情報をAIによる3行要約にまとめて提供します。

数秒で内容を把握でき、気になるトピックはワンタップで原文を確認できます。

サービスの特徴

お気に入り・共有機能

気になるトピックはワンタップでお気に入り登録。

後から読み返したり、SNSやSlackなどで共有することが簡単に行えます。

注目トピック機能

多くのユーザーにお気に入り登録されたトピックをランキング形式で表示。

コミュニティ全体で注目されている人気トピックを把握できます。

想定ユーザー

- 最新のAI情報を効率的にキャッチアップしたいビジネスパーソン- 英語のテック記事を読む時間がないが、情報感度を高めたいエンジニア- 通勤時間や朝の隙間時間を有効活用したい方

ログインなしでも利用可能です。ぜひご活用ください。

Morning AI - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/morning-ai-ai%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/id6759150142)

会社概要

会社名：株式会社root c

所在地：福岡県福岡市中央区天神2丁目2番12号T&Jビルディング7F

代表者：矢野 哲平

設立：2017年5月

事業内容：AI教育事業、プロダクト開発

URL：https://root-c.site/