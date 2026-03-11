【27卒採用速報】新卒紹介サービス「ジョブコミット」、内定者数が前年比155%と急拡大。施工管理・エンジニア等の専門職種は200%超の成長を記録。

株式会社HRteam

新卒採用支援事業を展開する株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する、新卒向け就職エージェントサービス「ジョブコミット」は、27卒学生を対象とした内定支援実績において、内定者数が前年同期比155%に達したことをお知らせいたします。

■ 27卒採用市場の概況と「ジョブコミット」の実績

近年の新卒採用市場は、企業の採用意欲の高まりと学生の売り手市場化により、母集団形成やマッチングの難易度が年々上昇しています。

その中で「ジョブコミット」は、学生一人ひとりに寄り添う質の高いキャリアカウンセリングと、独自の集客チャネルを強みに、昨年度を大きく上回るペースで内定実績を積み上げております。

【データから見る成長のポイント】

全体の成長率： 内定者数（実人数）は前年比155.0%と大幅に伸長。

専門職種の躍進： 特に採用難易度が高い「施工管理職」は前年比210.9%、「エンジニア職」は前年比183.8%と、専門特化型の支援においても高い決定力を証明。

主要職種の圧倒的シェア： 主力である「営業職」の内定者数も昨対比171.1%と、質・量ともに業界トップクラスの供給体制を構築。

■ HRteamが提供する「ジョブコミット」の強み

ジョブコミットを活用する就活生の内定者数の前年比

ジョブコミットは、単なる「紹介」に留まらず、学生の志向性と企業のカルチャーを深くマッチングさせるエージェントサービスです。

1. 累計利用者100万人超。圧倒的な母集団から「ターゲット層」を抽出

累計100万人以上の学生が利用。大手企業出身者を含む50名以上のプロアドバイザーが、膨大なデータベースの中から貴社のターゲットとなる優秀層を抽出します。

2. 平均10回以上の面談による「徹底した動機形成」

学生の強み・弱み、本質的なキャリア観を深く理解した上でご紹介します。面接前に企業理解を深め、動機形成がなされた状態で引き合わせるため、選考通過率および内定承諾率が高いのが特徴です。

3. 大手からベンチャーまで、2,000社の成功ノウハウ

各業界のトップランナーを含む2,000社以上の採用支援実績を保有。

理系や高学歴といった専任のエージェントはもちろん、関西や愛知、福岡などのエリアに限定したエージェントまで、各社の採用ターゲットに沿ったサービスの拡充。

成功事例に基づいた最適な採用戦略をご提案可能です。

■ 今後の展望

株式会社HRteamは、「ジョブコミット」を通じて、学生には納得感のあるキャリア選択を、企業には事業成長を支える最適な人材との出会いを提供し続けてまいります。今後も紹介職種の拡大とマッチング精度のさらなる向上を図り、日本の新卒採用市場におけるインフラとしての地位を確立してまいります。

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業