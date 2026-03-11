大好評！！モスの“のり弁”第2弾が登場「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」新発売

株式会社モスフードサービス

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年3月12日（木）12:00より、「モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～」を「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」と「モス公式ショップ楽天市場店」にて発売します。この発売に合わせ、「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」では、3月12日（木）12:00 ～ 3月25日（水）23:59まで、4,980円以上のご購入で送料が無料になるキャンペーンを実施します。

2025年7月に発売した「モスライスバーガー〈のり弁〉」は、お弁当の定番である“のり弁”を、手軽に、そしてモスらしいスタイルで楽しめるようモスライスバーガーとしてアレンジした商品です。発売以降、「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」最大のヒット商品となっており、従来の冷凍モスライスバーガーと比較しても5倍以上の販売数を記録しています。

今回は、「モスライスバーガー〈のり弁〉」の第2弾として、「えび天丼風」の、“のり弁”に仕上げました。えび天3個に蓮根磯辺揚げと野菜かき揚げというボリューム溢れる具材を使用し、天丼のタレ を2度掛けした贅沢感のある一品に仕上げています。さらに海苔も改良し、噛み切りやすさとくずれにくさを両立した海苔巻きスタイルとなっています。電子レンジで温めると、国産海苔の香ばしさがふわっと広がり食欲をそそります。忙しい日常でも手を汚さず、ワンハンドでボリューム感のある本格“のり弁”をお楽しみいただけます。

●モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～（5個入3,900円）

えび天3個を贅沢に使った“のり弁”をモスらしいスタイルで楽しめるようモスライスバーガーとしてアレンジしました。食感にアクセントを加える蓮根磯辺揚げと、水菜と人参、玉ねぎのかき揚げを合わせ、天丼のタレを2度掛けしています。手を汚さず、ワンハンドでお楽しみいただけるよう「海苔巻き」スタイルを採用し、バラエティ溢れる食材の絶妙な一体感を味わえます。

＜新商品概要＞

■商品名：モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～

■販売開始：2026年3月12日（木）12:00 ～

■販売チャネルと価格：モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～ https://ec.mos.jp/

モス公式ショップ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75449/table/554_1_e7c121ffbcf3f29c1358a232adae2db3.jpg?v=202603111151 ]

※モス公式ショップ楽天市場店の価格は送料が含まれています。

※モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料がかかります。宅配料は、クール便（冷凍）: 1,200円。ただし、北海道、沖縄は400円の追加料金が発生します。1回のご注文で商品代金8,000円以上ご購入の場合は送料無料となります。

＜モスライスバーガー〈のり弁〉～えび天丼風～発売記念キャンペーン

（「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」限定）＞

3月12日「モスの日」を記念して、「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」では、期間中に4,980円以上ご購入いただくと送料が無料になるキャンペーンを実施します。

■期間：3月12日（木）12:00 ～ 3月25日（水）23:59

■対象：「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」で4,980円以上ご購入

※モス公式ショップ楽天市場店はキャンペーン対象外です。

■特典：送料無料

※通常は1回のご注文で商品代金8,000円以上ご購入の場合は送料無料です。

＜モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～＞

2022年7月に開設した「モス公式オンラインショップ ～Life with MOS～」は、店舗でご提供している商品を自宅でお楽しみいただけるようにアレンジした冷凍食品やライフスタイルグッズを取り扱っています。海外のモスバーガーで好評だったメニューのアレンジや、モスバーガー店舗では販売していない限定メニューなどを冷凍食品として販売しています。

＜ご参考＞

※本資料中の価格はすべて税込です。