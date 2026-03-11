【開始わずか11日で目標300万円達成！】愛知こどもホスピスプロジェクト、病気の子どもと家族の居場所「長久手のおうち」開設に向け、ネクストゴール600万円への挑戦をスタート

NPO法人愛知こどもホスピスプロジェクト

重い病気を持つ子どもとそのご家族のための支援施設「こどもホスピス」の設立を目指す『NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト』（所在地：愛知県名古屋市、代表：畑中めぐみ）は、ソーシャルグッド特化型クラウドファンディング「for good」にて2026年2月28日より開始したプロジェクトにおいて、開始わずか11日目となる3月10日朝、第一目標である300万円を達成いたしました。

多大なるご支援に深く感謝申し上げるとともに、開設予定の「長久手のおうち」を病気の子どもたちがより安全で衛生的に過ごせる環境に整えるため、最終目標（ネクストゴール）を【600万円】に設定し、プロジェクト最終日までさらなる支援の呼びかけを継続いたします。

■ わずか11日で目標達成！社会的ニーズの高まりと、中部地方における切実な課題

本プロジェクトは、愛知県長久手市に県内初となる「こどもホスピス（長久手のおうち）」を開設するための初期費用を募るものです。現在、日本には財源を寄付に頼った「地域型のこどもホスピス」はまだ全国に2施設しかなく、中部地方には常設施設がありません。

2月28日の「全国こどもホスピスサミット」開催と同時にクラウドファンディングをスタートして以来、NHKや東海テレビなどのメディアでも活動が取り上げられ、私たちの想像を遥かに超えるスピードで支援の輪が広がりました。

開始からたった11日間での目標達成は、この「空白地域」における当事者ご家族の切実な願いと、「地域にこどもホスピスが必要だ」という社会全体の共感の表れであると、メンバー一同強く受け止めております。

■ 次の目標（ネクストゴール）は「600万円」。子どもたちの命を守る安心・安全な環境づくりへ

第一目標の300万円は、施設の基本的な改修費用として大切に活用させていただきます。しかし、お借りした一軒家（長久手のおうち）に、免疫力の低下した病気の子どもたちを安全に迎え入れるためには、さらなる環境整備が不可欠です。

そこで、追加の目標金額を300万円とし、総額【600万円】のネクストゴールに挑戦いたします。いただいたご支援は、衛生管理と快適な空間づくりのために、以下の費用として全額充当させていただきます。

【ネクストゴール追加資金（300万円）の資金使途】

1. 駐車場整備費：100万円

医療的ケアが必要な子どもたちや車椅子を利用する子どもたちは、ご家族の車での来所が必須となります。乗り降りの際に十分なスペースを確保し、雨の日でも安全に施設へ移動できる、フラットで停めやすい駐車場を整備します。

2. お庭の整備費（外構整備、木の剪定・植樹など）：200万円

病気で遠出が難しい子どもたちにとって、施設の「お庭」は四季や自然を五感で楽しめる貴重な場所です。子どもたちが安心して外の空気を吸い、ご家族と一緒にのびのびと過ごせるよう、排水等の外構整備や危険な樹木の剪定・撤去、そして新たに季節を感じられる植樹を行います。

小さなこどもホスピス「長久手のおうち」（リフォーム前)

■ 代表 畑中めぐみからのメッセージ

開始からわずか11日で目標を達成できたことに、心から感謝しています。

多くの方が『こどもホスピスを地域に』という想いを共有してくださっていることを実感しました。

私たちがつくろうとしているのは、病気の子どもたちを“患者”としてではなく、子どもとして迎えられる場所です。

『長久手のおうち』が、子どもたちと家族が安心して笑い合える場所になるよう、これから環境整備を進めていきます。

ネクストゴールの達成に向けて、引き続きこの挑戦を見守り、広げていただけましたら嬉しいです。

■ クラウドファンディング プロジェクト概要

・プロジェクト名： 暮らしの中にある小さなこどもホスピスをはじめたい

・実施プラットフォーム： for good

・公開URL：https://for-good.net/project/1002838

・実施期間：2026年2月28日（土）～ 5月9日（土）まで

・目標金額：第一目標 300万円（※3/10達成）／ ネクストゴール 600万円

■ 団体概要

・団体名：NPO法人 愛知こどもホスピスプロジェクト

・代表者：畑中 めぐみ

・所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目255 3F

・公式HP：https://www.achp.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：hello@achp.jp