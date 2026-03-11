【FROM ARTIST：U25エキシビション参加アーティスト】「金属と色が織りなす、生命の鼓動」アーティスト・網代親弘が描く、鍛金と絵画の融合。インタビュー動画を公開

BUSCA合同会社

アートのオンラインプラットフォーム「FROM ARTIST」（運営：BUSCA合同会社、代表：戸井田翔馬）は、25歳以下の若手アーティストを対象とした展示企画「U25エキシビション」を開催いたします。 開催に先駆け、出展アーティストの制作背景や想いを紐解くインタビュー動画を公開。今回は、金属工芸と絵画の両面から独自の世界観を提示するアーティスト・網代親弘にフォーカスします。

網代氏が追求するのは、日本の伝統工芸技法である「鍛金（たんきん）」を用いた立体作品と、それと呼応するように描かれる絵画作品です。本映像では、硬質な金属を打ち出すことで生まれる有機的なフォルムや、なぜ今「鍛金」という表現に取り組んでいるのか、そして作品を通じて伝えたい「生命の質感」について、本人の言葉で語られます。

■ インタビュー動画：網代 親弘

[YouTube URL：https://youtu.be/eIP_P51-ths ]

【アーティスト紹介：網代 親弘】

東京藝術大学美術学部工芸科在籍。 日本の伝統的な金工技法である鍛金を中心に、絵画作品なども並行して制作。金属という素材が持つ「強さ」と、制作過程で吹き込まれる「しなやかさ」を共存させ、現代の空間に調和する新たな工芸の姿を模索しています。 一打ちごとに表情を変える金属の肌や、色彩豊かな平面表現。それらが一体となった網代氏の作品群は、伝統の重みを継承しながらも、自由な感性でアートの境界線を軽やかに越えていく、今注目の若手アーティストです。

今回の「U25エキシビション」では、彼が創り出す素材の息遣いを、デジタルとリアルの両面から体験いただけます。

アーティスト紹介ページ：https://from-artist.com/collections/ajiro-chikahiro

【網代親弘の世界を体験する舞台】

1. VRChat展示会（バーチャル） 2026年3月14日（土）オープン。 物理的な重量や制約を超え、網代氏の作品が持つダイナミックな造形をVRChat空間で演出。バーチャルならではの視点から、鍛金作品の細部や空間との調和を360度から鑑賞できる没入体験を提供します。

2. リアル展示会（中目黒・全日作家在廊） 2026年3月23日（月）・24日（火）開催。 動画に登場する作品の実物を展示。金属特有の重厚感や、叩き出された質感、そして絵画の鮮やかな色彩を間近で体感いただけます。網代氏本人が会場に在廊し、伝統技法へのこだわりや、作品に込めた想いについて来場者と直接対話します。

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト：https://from-artist.com/