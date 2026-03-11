【調査】花粉症の親、8割超が家事育児に支障

一般社団法人メディカルフィット花粉症の親、8割超が家事育児に支障

花粉症シーズンは、くしゃみ・鼻水・目のかゆみといった症状から、家事や育児などにも影響が出やすい時期です。

フィットクリニック(https://fit.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)（所在地：東京都渋谷区、院長：服部圭太）では、【未就学児～中学生までの子どもがいる花粉症の方】を対象に、花粉症が家事育児に与える影響や受診行動、オンライン診療への意向についてアンケート調査を実施しました。

アンケート結果まとめ

・花粉症で家事・育児に支障が出たことがある親は8割超

・子どもに関する予定で花粉によって「支障が出た／避けた」もの1位は「公園・外遊び・散歩」

・自身の花粉症対策が十分でないと感じる理由1位は「自分のことは後回しになりがち」

・医療機関の受診で負担に感じる点1位は「待ち時間が長い」

・花粉症治療のオンライン診療を受診したいと思う親は約7割

花粉症で家事・育児に支障、8割超が経験

花粉シーズンの家事育児への支障

花粉症で家事・育児に支障が出たことがある親は8割超でした。

この結果から、花粉症は個人の体調不良にとどまらず、日々の生活や家庭運用にも影響しやすいことがうかがえます。

子供に関する予定で花粉によって「支障が出た／避けた」もの1位は「公園・外遊び・散歩」

子どもに関する予定で花粉によって支障が出た・避けたもの

子どもに関する予定のうち、花粉によって「支障が出た／避けた」ものの1位は「公園・外遊び・散歩」でした。

この結果から、子どもが屋外で遊びたがる一方で、花粉シーズンは親が体調面から付き添いをためらうなど、生活上の葛藤が生まれやすいことが示唆されます。

自身の花粉症対策が十分でないと感じる親は3割以上―理由は「自分のことは後回しになりがち」が1位

自身の花粉症対策について

自身の花粉症対策が十分にできていると思うか聞いたところ、「あまりできていない」「できていない」が合わせて34％となりました。

十分に対策できていない理由

自身の花粉症対策が十分でないと感じる理由の1位は「自分のことは後回しになりがち」でした。

この結果から、子育て世帯では時間や優先順位の制約により、対策の必要性を感じていても実行に移しにくい状況があることが読み取れます。

医療機関の受診で負担に感じる点1位は「待ち時間が長い」

受診の際に負担に感じる点

医療機関の受診で負担に感じる点の1位は「待ち時間が長い」でした。

この結果から、子どもの予定や家事育児の合間で動く必要がある親にとって、受診の“時間コスト”が大きな障壁になっている可能性が考えられます。

花粉症治療のオンライン診療を受診したいと思う親は約7割

花粉症治療でのオンライン診療の受診意向

花粉症治療のオンライン診療を受診したいと思うか聞いたところ、「思う」「やや思う」と答えた親は合わせて約7割でした。

この結果から、待ち時間や移動などの負担を減らしながら受診できる選択肢への需要が、子育て世帯で高いことがうかがえます。

アンケートを受けて（院長コメント）

今回の調査で印象的だったのは、花粉症が家事育児に影響した経験が8割超にのぼり、さらに「自分のことは後回しになりがち」という理由で対策が十分にできていない方が多かった点です。

症状がある状態で家事や育児、送迎をこなすことは負担が大きく、日常生活の質を下げる要因にもなり得ます。

また、負担に感じる点として「待ち時間が長い」という声が多かったことから、子育て世代では“時間の確保”そのものが受診の大きなハードルになっていると考えられます。

やるべきことが多い日常のなかで、貴重な時間を待ち時間に割かなければならない状況は、受診を後回しにしてしまう要因になりやすいでしょう。

花粉症は早めに相談・対策を行うことで、つらい時期を少しでも過ごしやすくできる可能性があります。

受診しやすい形を選びながら、医師に相談していただければと思います。

その際、病院で長時間待つことが難しい方にとっては、通院の負担を抑えやすい選択肢として、オンライン診療を活用する方法もあります。

院長：服部圭太

【アンケートの概要】

・調査対象：未就学児～中学生までの子供がいる、花粉症の方200名

・調査日：2026年月2月27日

・調査方法：インターネット調査

フィットクリニックの花粉症治療

フィットクリニックの花粉症治療

フィットクリニックでは、花粉症に関する診療（自由診療）に対応しています。

病院の混雑や待ち時間が負担になりやすい時期でも、患者さまが相談しやすい体制づくりに取り組んでいます。

当院の診療体制

・スマートフォン等で受診できるオンライン診療に対応

・お薬はご自宅へ配送

・内服・点鼻・点眼薬など、処方の可否や内容は医師が判断

・外来診療にも対応（笹塚駅から徒歩2分）

また、当院では外来診療も行っております。笹塚駅から徒歩2分と、新宿・渋谷方面からもアクセスしやすい立地です。

オンライン診療では、ご自宅などから受診の相談が可能です。気になる症状がある方は、早めに医師へご相談ください。

※15時までにご入金が確認できた場合、当日中に発送手続きを行います（地域・配送状況により到着日は異なります）

フィットクリニックについて

あなたにフィット、フィットクリニック

受付カウンター

フィットクリニックは、オンライン診療も可能な自由診療クリニックです。忙しい現代人でも治療を受けやすいよう、適切なスピード診療と丁寧なサポート体制を整えています。

患者様が治療を受けやすい環境を整え、ひとりひとりに「フィット」する最適な治療プランを高品質・低価格でご用意しております。

待合室は男女別

また、心身の健康や生活の質に関わる課題を、誰もが無理なく安全かつ効果的に改善できる環境づくりを進めています。

【フィットクリニックの診療内容】

・花粉症治療

https://fit.clinic/menu/allergy/(https://fit.clinic/menu/allergy/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・インフルエンザ予防薬処方

https://fit.clinic/menu/influenza/(https://fit.clinic/menu/influenza/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・ED治療

https://fit.clinic/menu/ed/(https://fit.clinic/menu/ed/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・早漏治療

https://fit.clinic/menu/pe/(https://fit.clinic/menu/pe/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・薄毛治療(AGA・FAGA)

https://fit.clinic/menu/aga/(https://fit.clinic/menu/aga/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

https://fit.clinic/menu/faga/(https://fit.clinic/menu/faga/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・アフターピル(緊急避妊薬)

https://fit.clinic/menu/pill/(https://fit.clinic/menu/pill/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・禁煙治療

https://fit.clinic/menu/nosmoking/(https://fit.clinic/menu/nosmoking/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・メディカルダイエット

https://fit.clinic/menu/diet/(https://fit.clinic/menu/diet/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

・ニキビ治療

https://fit.clinic/menu/acne/(https://fit.clinic/menu/acne/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

【フィットクリニックの特徴】

●オンライン診療は10分程度で完了。電話・Web・LINEで全国どこからでも予約可能

●ED治療／早漏治療／AGA・FAGA治療／アフターピル処方／禁煙治療／メディカルダイエット／ニキビ治療／インフルエンザ予防薬／花粉症治療薬処方を低価格で実現

●土日祝日も対応中。通院不要で時間と手間を大幅カット

●誰にも知られず、自宅で治療を受けたい方に最適

【フィットクリニックの概要】

運営法人 ： 一般社団法人メディカルフィット

クリニック： フィットクリニック渋谷笹塚院

所在地 ： 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-30-3 ビラージュ笹塚III 5階

公式サイト： https://fit.clinic/(https://fit.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260311)

診療時間 ： 月～土 10:00～20:00 ／ 日・祝 10:00～18:00

※診療予約は24時間365日受付中