イタリア発24Bottlesから、「2026 Spring/ Summer COLLECTION」が2026年3月11日発売！人生を思い切り生きる楽しさにあふれるデザインが仲間入り

株式会社ワイ・ヨット

キッチン・ダイニング用品の専門商社 株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：寺田 佐和子）は、デザインからサステナビリティにアプローチするイタリア発のボトルブランド、24Bottles（トゥエンティーフォーボトルズ）から2026年3月11日、2026年の春夏コレクションを発売します。

テーマは「VIVA! STAY FRESH, NO STRESS」。

鮮やかな色彩や遊び心あるスケッチで夏の解放感を表現したステンレスボトルです。

デザインは「VIVA LA VIDA（ビバ・ラ・ビダ）」、「TROPICAL NOIR（トロピカルノワール）」「STAY FRESH（ステイフレッシュ）」、「FLOR DE FUEGO（フロール・デ・フエゴ）」の4種。

暑い太陽の下、ストレスなく過ごす喜びを凝縮した、とびきり明るいコレクションです。

そのほか、太陽の下にぴったりなビッグサイズ、1.5リットルサイズもご用意しました。

鮮やかなデザインと手描き風の気ままな雰囲気の春夏にぴったりなコレクションです。

「予定なし。ストレスなし。ただフレッシュに」！

人生を思い切り生きる楽しさにあふれるボトルが2026年の春夏を彩ります。

デザインは4種展開。機能面では12時間保温・24時間保冷対応のクライマボトルと、都会的なシェイプと驚くほどの軽さが魅力の常温のみ対応のアーバンボトルをご用意。ライフスタイルによってお選びいただけます。

VIVA LA VIDA

目覚めたら笑顔で、太陽が肌にキスし、空気に自由の香りが満ちている。この感覚を新鮮で鮮やかなデザインに閉じ込めたました。温かな白を背景に小さな手描きのスケッチは、まるで夏の日記の落書きのようです。毎日を小さなバカンスへと変えるボトルです。

クライマボトル 330ml ビバ・ラ・ビダ 5,280円クライマボトル 500ml ビバ・ラ・ビダ 6,380円

アーバン ボトル 500ml ビバ・ラ・ビダ 3,630円

TROPICAL NOIR

鮮やかな熱帯の花や果実を、大胆で目を引く色彩と造形で際立たせたデザイン。

黒の優雅さとエキゾチックな自然の活気が融合し、想像力をかき立てるコントラストを生み出しています。

クライマボトル 500ml トロピカルノワール 6,380円アーバン ボトル 500ml トロピカルノワール 3,630円

STAY FRESH

さわやかな風、分かち合う笑い、熟したフルーツ。夏の軽やかさをそのままデザインしたような「ステイフレッシュ」。朝起きた時の新鮮な感覚を一日中持ち続けられるようなボトルです。

FLOR DE FUEGO

クライマボトル 500ml ステイフレッシュ 6,380円

鮮やかな青の背景に燃えるような赤いポピーが炎のように舞い踊るデザイン。夏のエネルギーと情熱をそのまま写し取ったようなボトルは伸びやかな気持ちにしてくれます。

クライマボトル 500ml フロール・デ・フエゴ 6,380円

【商品データ】

クライマボトル

保温（6時間後）：330ml 61℃／500ml 72℃ 保冷（6時間後）：330ml 8℃／500ml 7℃

重量：330ml 203g／500ml 260g

アーバンボトル

常温のみ対応 重量：500ml 118g

BIG BOTTLES

公園にビーチに、太陽の下にぴったりなビッグサイズが登場。

サイズは大きくとも保冷・保温効果はばっちり。もちろん屋内でも活躍してくれます。

クライマボトル 1.5Lトロピカルノワール 9,680円クライマボトル 1.5L デイドリーミング イエロー 9,680円クライマボトル 1.5L ヘイ！ブルー 9,680円

保温（6時間後）：79℃ 保冷（6時間後）：6℃ 容量：1,500ml 重量：522g

【販売直営店情報】

店名：ワイ・ヨット ストア 麻布台ヒルズ

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 タワープラザ 4階

電話番号：03-6426-5818

店名：ワイ・ヨット ストア 松坂屋名古屋店

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋・名古屋店本館6階

電話番号：080-2626-6554

店名：オンラインショップ「ワイ・ヨット ストア」

URL：https://store.y-yacht.co.jp/collections/brand_24bottles

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 渋谷店

所在地：東京都渋谷区渋谷２-21-1 渋谷ヒカリエShinQs5階

電話番号：03-6427-1604 (内)1503

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 大丸心斎橋店

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店本館8階

電話番号：070-5076-3270

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 高槻店

所在地：大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア4階

電話番号：072-681-4210

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 西宮阪急店

所在地：兵庫県西宮市高松町14-1 阪急西宮 1階

電話番号：080-9588-1468

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ 福岡三越店

所在地：福岡県福岡市中央区天神2-1-1 福岡三越8階

電話番号：092-726-7791

店名：ラ・クッチーナ・フェリーチェ アミュプラザ博多店

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

JR博多シティ アミュプラザ7階

電話番号：092-292-0195

ほか、全国百貨店

WE ARE

24Bottles

Born in Bologna, Italy.

「優れたデザインが、人々の行動や思考を変える。」

2013年、イタリア・ボローニャで24Bottlesは誕生しました。

“24Bottles”

この名前は1日24時間、私たちが使い捨てプラスチックボトルを減らすためのデザインソリューションに取り組む決意を示しています。

私たちの使命は、洗練されたデザイン、驚くほどの軽さ、そして優れた品質を兼ね備えたプロダクトを創り出し、日常生活に美しさと機能性を融合させることで、人々にサステナブルな生活への意識と責任ある選択を促すことです。

24Bottlesは、プロダクトやプロモーションを含むすべてのプロジェクトが最高の基準を満たし、すべての人にとって住みやすい未来に貢献することをお約束します。

B Corp 認証

2006年にアメリカで始まった社会的・環境的影響など企業の公益性を評価する最も厳しい国際企業認証のひとつ。サステナビリティの標準的認証として、特に環境負荷が問題となっているアパレル業界ではポピュラーに。ラグジュアリーからスポーツ、アウトドアまで取得する企業が増え、欧米では消費者にも認知され一般的になりつつあります。24Bottlesも2020年に認証を取得しています。

FILL THE CHANGE

小さな行動が、大きな変化をもたらす。

-ボトルを空にし、再び満たす。

その小さな行動が、新しい習慣を生み出し、意識を変える第一歩に。

そして地球や資源を大切にする、明るい未来へのアプローチとなります。

24Bottlesは、単なるボトルではありません。

手にすることで、自分らしいスタイルを映し出し、夢やアイデアを満たし、毎日に新しい変化をもたらすボトルです。

24Bottlesは、もっとあなたらしく、日々を生きる力を与えてくれるパートナーになるはずです。

24Bottlesの正規代理店である株式会社ワイ・ヨットは、「新しいリビングスタイルの架け橋となる」を理念に掲げ、世界中から厳選したプロダクトを日本市場にお届けしています。この革新的なブランドを取り扱うことで、サステナブルなライフスタイルの普及に貢献してまいります。