東大合格者を3年連続で輩出。『河野玄斗の赤門道場』4期生募集開始

株式会社Stardy（本社：東京都、代表取締役：河野玄斗）が運営するオンライン予備校「河野塾」は、YouTubeチャンネル「Stardy -河野玄斗の神授業」にて約11ヶ月間にわたり配信されたドキュメンタリー企画『河野玄斗の赤門道場 SeasonIII』において、門下生より東京大学合格者を輩出しました。

これにより、本企画は3年連続で東京大学合格者を輩出する結果となります。

『河野玄斗の赤門道場』とは

『河野玄斗の赤門道場』は、YouTubeチャンネル「Stardy -河野玄斗の神授業」にて配信されている、東京大学合格を本気で目指す受験生の挑戦に密着するドキュメンタリー企画です。

全国から募集・選考を経て選ばれた門下生に対し、オンライン予備校「河野塾」が約11ヶ月間にわたり学習支援を実施。河野玄斗をはじめとする河野塾の講師陣および現役大学生のチューターが門下生に伴走し、受験に向き合う過程や成長の軌跡を公開しています。

『河野玄斗の赤門道場 SeasonIII』合格発表ライブ

3月10日に行われた合格発表ライブにて、赤門道場門下生の受験結果を発表しました。

また、東京大学だけでなく慶應義塾大学や早稲田大学などの難関私立大学にも合格しました。

YouTubeにて配信した合格発表ライブでは、門下生の受験結果をリアルタイムで公開し、同時接続者数が28,000人を超え、多くの受験生や視聴者が見守る形で結果が発表されました。配信中のコメント欄には、門下生の努力を称える声や応援メッセージが数多く寄せられ、大きな反響がありました。

今後も、『河野玄斗の赤門道場』では、門下生の目標達成に向けた学習支援を通じて、受験に向き合うリアルを発信していきます。

【赤門門下生 合格大学一覧】

｟国公立大学｠

東京大学 理科一類

｟私立大学｠

慶應義塾大学 商学部

早稲田大学 教育学部

青山学院大学 教育人間科学部

『河野玄斗の赤門道場 SeasonIV』募集開始

『河野玄斗の赤門道場 SeasonIV』の実施が決定し、新たに門下生の募集を開始します。

門下生には、河野塾で人気の〈徹底基礎講座シリーズ〉をはじめとする河野塾の講座が提供されるほか、河野玄斗をはじめとする講師陣による指導や、現役大学生のプロコーチによる学習サポートが行われます。

募集対象は、本気で東京大学合格を目指し、2026年4月～2027年3月に大学受験を迎える現役受験生・浪人生・社会人です。

応募条件や選考プロセスの詳細については、下記URLをご参照ください。

応募フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbiMPD97gkgVAHBd6nFVGqN61x8D60GqrNuuNvR_0SYV0sWg/viewform

講師メッセージ

【塾長：河野のメッセージ】

煌太くん、理世さん、麟太郎くん、かっこいい背中を見せ続けてくれてありがとう。

共に過ごした時間を、僕は誇りに思っています。赤門道場で身につけた思考力と覚悟は、大学受験を超えてこれからの人生を支えてくれるはずです。

大学受験の結果で、人生は決まりません。今感じている嬉しさも、悔しさも、全部全力でぶつかったからこそ感じることのできる感情です。 いつか「あの経験があってよかった」と言える日が来ることを、僕は信じています。

東京大学合格は、努力だけでは辿り着けません。正しい戦略と、本気で向き合える環境があってこそです。赤門道場は、その両方を突き詰めた場所であり続けたいと思っています。単に知識を教えるだけでなく、考え方・姿勢・覚悟から一緒に作り上げていくことが、僕の信念です。

河野塾は、これからも本気で東京大学を目指す受験生と全力で向き合います。3期生のように、後輩にかっこいい背中を見せながら東京大学に挑戦したいと思った受験生は、ぜひ4期生のご応募お待ちしています。

【現代文古文講師：田中のメッセージ】

「東大を目指す」と決めた日、あなたは何を感じましたか。

静かな高揚感だったかもしれない。あるいは、言葉にする前から押し寄せる不安だったかもしれない。その両方だったかもしれない。

夢を口にすることが、なぜこんなにも難しいのか。笑われるかもしれない。期待される重さに潰れるかもしれない。それでも、心のどこかに消えない問いがある。

「自分はどこまで行けるのか」--その答えを、誰かに決めさせたくないと思っている。

赤門道場は、そんな自分の限界に挑む者のための場所です。



2025年、3期生と出会いました。

一人ひとりの背景は違う。得意なことも、苦手なことも、抱えている事情も。でも共通していたのは、「本気でぶつかろう」という姿勢でした。壁にぶつかって立ち止まる夜もあった。それでも、また歩き出す姿を、我々はずっと隣で見てきました。

カメラの前で自分をさらけ出すことは、簡単ではありません。うまくいかない日の自分も、迷っている自分も、そのまま映される。格好なんてつけられない。それでも3期生のみんなは逃げなかった。

「自分の姿が、誰かの背中を押せるなら」--その言葉を体現し続けてくれた1年間だったと思います。



その1年間が、今、幕を閉じます。そして今度は、4期生へとバトンが渡されます。

今の成績は関係ない。自分の限界をぶち破って突き抜ける覚悟がある人、真剣に挑戦する仲間と共に何かを掴みたいと思っている人--ぜひ、来てください。

我々も、3期生から受け取ったものを胸に、さらに前へ進みます。



最後に。3期生、本当にお疲れ様でした。 君たちがもがき、走り抜いたその足跡は、間違いなく誰かの人生を揺さぶった。 最高の1年を、本当にありがとう。



赤門道場 4期生、募集開始。

きみの最高で最強の物語を、ここから始めよう。きみの番だ。

塾長プロフィール

河野は、東京大学理科III類医学部に現役合格。在学中に司法試験に合格し、医師国家試験にも合格。2022年、公認会計士に挑戦し11月資格を取得。同年、河野塾を開校。「東大医学部の神脳」と呼ばれた東大医学部在学中から教育系YouTuberとして『Stardy -河野玄斗の神授業』をスタート。タレントとしても各メディアに出演。河野のYouTubeは登録者数174万人(2026年3月現在)を誇り、今も自ら学び続ける姿勢が多くの支持を集めています。

河野塾について

河野塾は、いくつもの難関試験に挑戦し合格してきた河野玄斗の経験をもとに、受験合格に特化した学習プラットフォームです。

2025年度入試では、東京大学52名、京都大学27名、医学部医学科149名、旧帝大198名をはじめ、国公立大学744名、早慶上理461名、GMARCH477名、関関同立253名など、多くの難関大学への合格者を輩出しています。

特に人気の高い、〈徹底基礎講座シリーズ〉は初学者が難関大合格レベルへ到達できる圧倒的なボリュームと質の両方を兼ね備えており、入塾者9万人以上、満足度93.8％を誇る動画教材です。多くの参考書に頼らずとも、演習から復習まで一つの講座で完結できる教材となっています。

現在、赤門道場の門下生が実際に使用した〈徹底基礎講座シリーズ〉を対象とした春キャンペーンを実施しています。

詳細はこちら：https://x.gd/JaNh7

河野塾は、今後も河野玄斗をはじめとする講師陣の指導のもと、勉強を頑張る全ての方の学習をサポートします。

河野塾についての詳細は、公式サイトをご覧ください。

河野塾公式サイト：https://x.gd/3R5dI