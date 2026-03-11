【ロクメイコーヒー】春の期間限定コーヒー「さくらブレンド」や、特別なスイーツ、厳選した商品を詰め合わせた福袋を販売する「さくらフェア」を開催中。

株式会社 路珈珈

奈良発祥の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の運営や通販、卸業を行う株式会社路珈珈（所在地 奈良県奈良市、代表取締役 井田 浩司 以下当社）が運営する「ロクメイコーヒー」は、2026年3月12日より、春の期間限定コーヒー「さくらブレンド」をはじめ、特別なスイーツ「さくらのアフォガード」、この他、コーヒー豆や手軽にコーヒーブレイクできる、ドリップバッグを詰め合わせた「春の福袋」を販売する「さくらフェア」を実施しています。寒い冬から暖かい季節へ、春は新しい時間の始まりでもあり、当社では、この季節らしさをコーヒーを通して表現した商品でお出迎えしています。数量、期間ともに限定でございますので、この機会に店内・通販で是非、お買い求めください。

期間限定商品「さくらフェア」について

販売期間：2026年3月12日～4月中旬までを予定

販売店舗：奈良店、ファクトリー店、ロクメイベイクス、グランスタ丸の内店、ロクメイコーヒー公式通販サイト ロクメイコーヒー公式通販サイト：https://rokumei.coffee/

※期間限定販売、商品はなくなり次第終了。

■味わいで表現する「さくらブレンド」

エチオピア産の2種の精製方法（「ナチュラル製法」と「ウォッシュド製法」）をブレンドし、桜のようなフローラルな香りと、さくらんぼの果実感を再現。挽きたての粉からは満開のさくらを思わせる、華やかな香りがふわっと広がります。淹れたてのコーヒーからは、フローラルで柔らかい香りがいっぱいに広がり、一口含むとアプリコットのように甘くなめらかな口当たり。少し冷めてくると、さくらんぼのような軽やかな果実感と甘さの余韻が心地よい一杯です。

■希少品種「グアテマラ ブエナビスタ マラウィゲイシャ ウォッシュド」

アンティグア産の希少な「マラウィゲイシャ」を、コーヒー豆の福袋に採用。まるで優雅なティータイムのような、驚くほどクリーンで、華やかに透き通る甘さを持ったコーヒーです。

淹れたてのカップから立ち上がるのは、心安らぐ上品な香り。ひと口含むと、柑橘を思わせる酸味が心地よく広がり、後口には澄んだ甘い余韻が長く続きます。特筆すべきは、温度が落ち着いてきてからの変化。 甘さの印象はさらに深まり、鼻へ抜ける香りはまるでダージリンティーのように華やか。こちらのゲイシャならではの、雑味のないクリーンな透明感と、優美な風味の移ろいはまさに至福の一杯です。日常を特別なものに変えてくれる、贅沢な一杯をぜひお楽しみください。

■シーンに合わせたラインナップ

今回は、お花見のお供に最適なドリップバッグや店舗限定の「さくらアフォガート」など、店舗と通販それぞれで楽しんでいただける商品を展開しています。

さくらブレンド コーヒー豆

◆さくらブレンド コーヒー豆150g：1,980円

（取扱：店舗・通販）

挽きたての粉からは、まるで満開のさくらが風に舞うような華やかな香りがふわっと立ち上がります。ひと口含むと、アプリコットのような甘くまろやかな口当たりが広がり、エチオピア産「ナチュラル」と「ウォッシュド」の2種が織りなす調和が心地よく続きます。温度が落ち着くにつれ、味わいはより瑞々しく変化し、さくらんぼのような軽やかな果実感と、すっきりとした甘さの余韻が心地よく残ります。さくら餅やお団子など、春の和菓子とのペアリングは格別です。

さくらブレンド ドリップバッグ

■さくらブレンド ドリップバッグ：350円

（取扱：店舗・通販）

さくらブレンドを、カップオンタイプの手軽なドリップバッグにしました。春限定のパッケージから、さくらを感じていただけます。

■さくらブレンドは、各店舗のドリンクメニューでも販売しております。（１杯：700円）

※テイクアウト可。

さくらアフォガード

■さくらアフォガード（１杯：880円）

（取扱：店舗のみ）

（※渋谷スクランブルスクエア店は販売しておりません）桜の花びらの塩漬けを贅沢に練り込んだ、香り高い桜アイスクリームへ、フルーティーな酸味と華やかさを持つロクメイコーヒー自慢の浅煎りブレンドのエスプレッソをトッピング。甘さ×塩気×ほろ苦さの贅沢なマリアージュを存分にお楽しみいただけます。桜の塩漬けのほのかな塩気が、アイスの優しい甘みを引き立てるアクセントに。熱々のエスプレッソが重なると、冷たさと温かさが溶け合い、一気に奥行きのある「大人のデザート」です。

春の福袋（ドリップバッグ）

■春の福袋（ドリップバッグ）：3,940円（取扱：店舗・通販）

「さくらブレンド」をはじめ、日常の定番「ロクメイブレンド」、優しい甘さでモーニングにぴったりの「ミカサブレンド」、フルーティで華やかな「カスガブレンド」、そしてミルクと相性抜群の深煎り「サルサワブレンド」をラインアップ。注目は、ティーバッグのようにお湯に浸すだけで完成する「DIPSTYLE デカフェ」。カフェインだけではなく、抽出の手間まで抜いたこのデカフェは、中深煎りでコーヒー感がしっかりあります。夜のリラックスタイムなど、「カフェインを気にせずコーヒーを楽しみたい」というお声に応えます。浅煎りの華やかさから深煎りのコク、そしてデカフェまで、その日の気分やシーン、合わせるスイーツによって飲み分けられる、全20枚の贅沢なセットです。

内容：さくらブレンド5枚・ロクメイブレンド3枚・ミカサブレンド3枚・カスガブレンド3枚・サルサワブレンド3枚・DIPSTYLE デカフェ3枚

春の福袋（コーヒー豆）

■春の福袋（コーヒー豆）：3,990円（取扱：店舗・通販）

今年の春のコーヒー豆福袋は、春の訪れを五感で味わい尽くすための特別なペアリングをお届けします。限定の「さくらブレンド」が表現するのは、咲き誇る「桜の花」。華やかで甘い香りは、私たちの心を一瞬で春色に染め上げてくれます。セットでお届けする希少な「グアテマラ ブエナビスタ マラウィゲイシャ」は、春の澄み渡る空のような透明感を感じるクリーンな味わい。このゲイシャ種が持つ、ダージリンのように透き通ったクリーンな味わいは、やさしく降り注ぐ春の光を連想させます。セット全体で、穏やかで贅沢な春のひとときが完成します。

内容：グアテマラ ブエナビスタ ゲイシャ150g・さくらブレンド150g

大容量セット 春の福袋（ドリップバッグ）

■大容量セット 春の福袋（ドリップバッグ）：7,480円（取扱：通販）

定番の4種のブレンドと、この時期だけの「さくらブレンド」を通販限定の大容量セットでお届けいたします。お湯を注ぐだけで手軽に本格コーヒーを楽しめる、人気のドリップバッグをたっぷり40杯分。

おうちでも旅先でも、ぜひお楽しみください。

内容：ドリップバッグ ロクメイブレンド7枚・ドリップバッグ ミカサブレンド7枚・ドリップバッグ カスガブレンド7枚・ドリップバッグ サルサワブレンド7枚・ドリップバッグ さくらブレンド12枚

ギフト 5種ブレンド ドリップバッグ 10袋

■ギフト5種ブレンド ドリップバッグ 10袋：3,360円（取扱：通販）

定番4種のブレンドを各2袋とこの時期だけのさくらブレンド2袋を詰め合わせた、ドリップバッグ飲み比べギフト。ドリップバッグはお湯とカップさえあれば楽しめるので、贈り物におすすめです。

内容：ドリップバッグ ロクメイブレンド2枚・ドリップバッグ ミカサブレンド2枚・ドリップバッグ カスガブレンド2枚・ドリップバッグ サルサワブレンド2枚・ドリップバッグ さくらブレンド2枚

プチギフト ロクメイブレンド×さくらブレンド 4袋

■プチギフト ロクメイブレンド×さくらブレンド 4袋：1,530円（取扱：通販）

ちょっとしたお配り用に、定番のロクメイブレンド2枚とさくらブレンド2枚をセットにプチギフトでお届けいたします。

内容：ドリップバッグ ロクメイブレンド2枚・ドリップバッグ さくらブレンド2枚

※期間限定販売、商品はなくなり次第終了。

※価格は全て税込、商品画像はイメージです。

■ロクメイコーヒーとは

ロクメイコーヒーは2026年で創業52年目を迎える奈良に本店を構えるスペシャルティコーヒーの専門店です。代表の井田は焙煎士（ばいせんし）でもあり、2018年JCRC（ジャパン・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップ https://scaj.org/）にて優勝した経験を持つコーヒースペシャリストです。そのこだわりのコーヒーは、世界中から厳選した高品質なコーヒー豆を独自の製法で自家焙煎し、豆本来の香りや風味を大切にしたこだわりの一杯を提供しています。

また、ロクメイコーヒーは昨年2025年10月、ブランドを立ち上げて10周年を迎えました。これもひとえに地域の皆様をはじめ、たくさんの方々のご支援の賜物であり、その感謝の気持ちをお届けするため、「ブランド10周年記念イベント」を実施し、イベント期間はおかげさまで、多くのお客様から高いご評価をいただきました。そんなロクメイコーヒーでは、コーヒーを通して「幸せの輪を広げる」ことをミッションとして、常日頃より感謝の気持ちを忘れてはいけないとの想いのもと、生産者様とお客様をつなぐ役割こそが企業の使命とし、日々営業に励んでいます。そのため、ロクメイコーヒーの名前の由来とロゴへの想いは、「人が人を呼ぶお店になるように」と願いを込め、古都奈良の天然記念物である鹿と、中国の故事より鹿の群れが互いに鳴いて仲間を呼びあう姿、鹿が鳴くと書いて「鹿鳴（ろくめい）」を掛け合わせ、生産者様・お客様、それを伝える私たちが手を取り円を描き集まっている姿が、

ROKUMEI COFFEEの未来に繋がっていく、そんな幸せの形を目指していることを表現しています。

■店舗情報

奈良店

【奈良店】

住所：奈良県奈良市西御門町31

営業時間：8:00～18:00（L.O. 17:30）

席数：40席（テーブル2名掛け32席、カウンター8席）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイコーヒーファクトリー

【ロクメイコーヒーファクトリー】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1‐20

営業時間：9:00～18:00（L.O.17:30）

店休日：火曜日

駐車場（共有）：110台

グランスタ丸の内店

【グランスタ丸の内店】

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

営業時間：7:00～22:00 ※土日祝：7:00~21:00

席数：10席（テーブル1名掛け4席、カウンター6席、スタンディングテーブルあり）

店休日：なし

駐車場：なし

ロクメイベイクス

【ロクメイベイクス】

住所：奈良県奈良市三条大路4丁目1-20

営業時間：8:00～17:00（L.O.16:30）

席数：44席（テーブル2名掛け18席、大テーブル8席）

店休日：なし

駐車場（共有）：110台

渋谷スクランブルスクエア店

【渋谷スクランブルスクエア店】

※オープン日： 2026年3月5日（木）

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12（渋谷駅直結・直上）

営業時間：平日8:00～21:00｜土日祝9:00～21:00

席数：6席

店休日：なし

駐車場：なし

■物件情報募集中

ロクメイコーヒーでは、グランスタ丸の内店（東京）の出店を皮切りに、出店拡大を計画しています。新規出店物件（用地）情報を募集しておりますので、不動産情報をお持ちの各業者様、不動産の有効活用をお考えの地主様からの情報をお待ちしております。

【出店予定エリア】

関東エリア（東京、神奈川、埼玉、千葉）

関西エリア（大阪、京都、奈良、兵庫）

※立地次第で検討できる可能性もございますので、その他エリアでもご相談ください。

担当：株式会社路珈珈 経営企画室 河原

メール：tomohiko.kawahara@rokumei.coffee

電話：0742-93-4433（直通）平日10:00～18:00

【オンラインショップ情報】

ロクメイコーヒー公式通販サイト https://rokumei.coffee/

ロクメイコーヒー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/rokumei-coffee/

ロクメイコーヒーAmazon店 https://www.amazon.co.jp/rokumei-coffee

ロクメイコーヒーYahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/rokumei-coffee/

■会社概要

会社名：株式会社路珈珈

代表取締役：井田 浩司

所在地：〒630-8225奈良県奈良市西御門町31

設立：1974年12月

事業内容：コーヒー豆の焙煎、製造、小売（通信販売/喫茶業)・卸売

株式会社路珈珈 公式HP https://www.rococo-coffee.co.jp

ロクメイコーヒー公式Instagram https://www.instagram.com/rokumei_coffee_co._/

