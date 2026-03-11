電源機能を搭載したプレミアム次世代ベビーカー、マキシコシ「Fame Cabin（フェイムキャビン）」3月11日発売

株式会社GMPインターナショナル

株式会社GMPインターナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原口敬太）は、オランダ発のベビー用品ブランドMAXI-COSI（マキシコシ）より、電源機能を搭載したプレミアムベビーカー「Fame Cabin（フェイム キャビン）(https://www.maxicosi.jp/fame-cabin/)」を2026年3月11日に発売いたします。

Fame Cabinは、従来の「走行性」と「快適性」に加え、LEDライト、USB-C充電ポート、モバイルバッテリー内蔵という3つの電源機能を統合した新モデルです。現代の都市型ライフスタイルに調和するデザインとテクノロジーを融合させました。

■ 変化する都市型子育てに、テクノロジーで解決策を

LEDライト・USB-C充電ポート・モバイルバッテリー内蔵のFame Cabin[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_gfwODTSx54 ]

共働き世帯の増加に伴い、保育園の送迎時間は夕方から夜間に及ぶケースが多くなっています。暗い時間帯の移動では、ベビーカーの視認性確保がこれまで以上に重要です。さらに、スマートフォンや送風マットなど、外出時の電力依存度も高まっています。

こうした環境変化に対し、従来のベビーカーは「移動ツール」の域を大きく超えてはいませんでした。

Fame Cabinは、都市生活と子育ての両立を前提に、テクノロジーの視点で開発した現代ファミリーにふさわしいプレミアムなベビーカーです。

■ Fame Cabin 3つの革新機能

1．夜道に光る「ルミライドLED」搭載

ベビーカー下部前方に、夜間の視認性向上に配慮したルミライドLEDライトを装備。

暗い道でもベビーカーの存在を明確に示し、車や自転車、歩行者からの認識性を高めます。

従来の「衝撃から守る」構造中心の安全設計に対し、

“存在を知らせることで事故を未然に防ぐ”という発想を取り入れました。

2．USB-C充電ポート標準装備

ハンドル部にUSB-Cポートを搭載。外出中のスマートフォン充電や送風マットなどへの給電に対応し、移動中の電力ニーズをサポートします。

日常の外出はもちろん、旅行や長時間移動においても安心感を提供します。

3．モバイルバッテリー内蔵設計

LEDおよびUSB-Cポートを支えるモバイルバッテリーを本体内部に内蔵しています。外付けではなく、設計段階から組み込むことで、無駄のない美しいフォルム、ケーブルレスのスマートな使用感、安全性への配慮を実現しました。テクノロジーを目立たせるのではなく、デザインと一体化させるヨーロッパブランドらしい設計思想も魅力です。

■Fame Cabinは電源機能だけでなく、マキシコシが培ってきた基本性能も継承しています。

快適性と走行性を維持しながら、テクノロジーを統合。ベビーカーを単なる移動手段ではなく、都市生活を支えるモビリティへと進化させました。

洗練されたフォルムと、ヨーロッパの石畳もスムーズに走行できる機能性を兼ね備えたFame Cabinは、お子さまとの日々の外出時間をより快適で上質なものへと導きます。

片手でワンタッチ折りたたみ

抱っこしながらでも、自然な動線でスムーズに。

4輪サスペンション

凸凹道や段差、傾斜を4つの車輪で衝撃を分散し赤ちゃんにも押す人にもストレスなく走行可能。

軽量コンパクト設計（約8kg台）

都市移動に最適化された、扱いやすさと安定感のバランス。

新生児対応フルフラットシート

新生児の体型にやさしくフィットするプレミアムな座り心地を実現。

成長に合わせて快適にフィットするリクライニング＆レッグレスト調整0歳から4歳頃まで長く使える耐荷重22kg人間工学に基づいた快適設計、高密度クッションシートUPF50+ 大型サンキャノピーでしっかり紫外線カット熱やムレを効率よく逃がすClimaFlow 通気システム大容量バスケット（耐荷重 約8kg）

＜製品情報＞

製品名：マキシコシ「Fame Cabin（フェイム キャビン）」

価格：93,500円（税込）

カラー（2色）Sapphire Sand（サファイアサンド）/Black Onyx（ブラックオニキス）

付属品：シートインレイ/専用バッテリー（定格容量 5000mAh）

対象年齢：新生児～4歳頃まで

耐荷重：22kg

スペック：使用時 全長84cm/幅44.5cm/高さ105cm｜折りたたみ時 全長25cm/幅44.5cm/高さ54cm

製品重量：8kg

安全基準：EN1888-2適合

詳しくは公式サイトをご確認ください：https://www.maxicosi.jp/fame-cabin/

＜取扱い店舗＞

■マキシコシ取り扱い店 https://www.maxicosi.jp/store/

■AIRBUGGY直営店 https://www.maxicosi.jp/store/retail/

■チャイルドシート専門店 CHILDSEAT LAB. https://www.childseatlab.com/

■公式オンラインストア https://store.airbuggy.com/

■MAXI-COSI(マキシコシ）について

1968年にオランダで誕生した安全の中に、利便性を取り入れた、欧州で最も認知されている信頼の育児用品総合ブランドです。チャイルドシートで最も認知され、今日まで5,000万人以上の赤ちゃんを大切に運んでいます。

さらに国連の会議にも出席し、最新の安全基準R129の制定に関わる等、先進的な開発力・技術力が世界でも高く評価されています。

■会社概要

商号 ：株式会社GMPインターナショナル

所在地 ：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-5 TIビル

代表 ：原口 敬太

設立日 ：2002年2月

事業内容 : 3輪ベビーカー・ペットカートの製造・販売、育児用品の輸入、販売

■自社ブランド：

AIRBUGGY：https://www.airbuggy.com

AIRBUGGY PET：https://www.airbuggy.pet

■取扱いブランド：

MAXI-COSI：https://www.maxicosi.jp

britax romer：https://www.britax.jp

VEER：https://www.gmp-intl.co.jp/veer/

Joolz：https://my-joolz.jp/