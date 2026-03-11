TKP、三菱地所より丸ビルホールを含む4施設を一括運営受託～丸ビル・新丸ビル・三菱ビル・二重橋ビルの各施設～

株式会社ティーケーピー丸ビル 丸ビルホール

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：中島 篤、以下三菱地所）より「丸の内ホール＆コンファレンス」4施設について、2026年4月1日より運営を受託することをお知らせいたします。

「丸の内ホール＆コンファレンス」は、東京・丸の内エリアに展開するイベントホールおよび会議室施設です。丸の内のランドマークである丸ビル内の施設を含む4施設（「丸ビルホール＆コンファレンススクエア」「コンファレンススクエアエムプラス」「新丸ビルコンファレンススクエア」「丸の内二重橋ビル」）で構成されています。東京駅直結という優れたアクセス環境を活かし、大規模カンファレンスやセミナー、展示会、株主総会をはじめ、研修、説明会、懇親会、パーティなど多様な用途に対応し、国内外からの来場者を迎えるビジネス・文化発信拠点として幅広く活用されています。

■丸ビル「丸ビルホール＆コンファレンススクエア」について

最新の映像・照明・音響設備を備えた、約400平方メートル の丸ビルホールは、イメージを重視する演出性の高い展示会に最適な空間です。充実した設備により、セミナー、講演会、シンポジウムまで幅広く対応しており、目的や規模に応じた多彩なイベントを開催していただけます。さらに、最新設備を備えた5室のミーティングルームを併設しており、ビジネスシーンを力強くサポートします。少人数でのミーティングからセミナー、講演会、記者発表まで用途に合わせてご利用いただけます。

〈施設概要〉

施設名：丸ビルホール＆コンファレンススクエア

所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸ビル1階・8階

アクセス：JR東京駅 丸の内南口 徒歩1分、地下鉄丸ノ内線 東京駅 直結、地下鉄千代田線 二重橋前駅 直結

契約面積：7階 1349平方メートル （408坪）、8階 1384平方メートル （419坪）

会場概要：

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/marunouchi-marubiru-hall-conference/

■新丸ビル「新丸ビルコンファレンススクエア」について

上質で高級感のあるミーティングルームがビジネスシーンをサポート。大規模な催事はもとより、上質な設えの小会議室はエグゼクティブの会合にも適した施設です。

〈施設概要〉

施設名：新丸ビルコンファレンススクエア

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸ビル9階

アクセス：JR東京駅 丸の内南口 徒歩2分、地下鉄丸ノ内線 東京駅 直結、地下鉄千代田線 二重橋前駅 直結

地下鉄 都営三田線 大手町駅 D1出口 徒歩 約3分

契約面積：371平方メートル （112坪）

会場概要：

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/marunouchi-shinmaru-conference/

■三菱ビル「コンファレンススクエアエムプラス」について

バリエーション豊かな8室のミーティングルームがビジネスシーンをサポート。機能的で使い勝手の良いサイズの会場が揃っており、設備・備品も充実しております。

〈施設概要〉

施設名：コンファレンススクエアエムプラス

所在地：東京都千代田区丸の内2丁目5-2 三菱ビル 1階・10階

アクセス：JR東京駅 丸の内南口 徒歩2分、JR京葉線 東京駅 10番出口 直結、地下鉄千代田線 二重橋前駅 4番出口 徒歩 約2分、地下鉄都営三田線 大手町駅 D1出口 徒歩 約4分

契約面積：１階 396.87平方メートル （120坪）、10階 963.96平方メートル （292坪）

会場概要：

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/marunouchi-conference-m-plus/

■二重橋ビル「二重橋ビル貸会議室１」について

有楽町エリアの眺望を見渡すことができる落ち着いた雰囲気の貸会議室です。レセプションエリアから会議室まで、他の利用者と顔を合わせることなくご利用いただけるのが特徴です。少人数での会議や面接、ランチミーティング等の様々な用途でご利用いただけます。

〈施設概要〉

施設名：二重橋ビル貸会議室１

所在地：東京都千代田区丸の内3丁目2-3 丸の内二重橋ビル18階

アクセス：JR京葉線 東京駅 6番出口 徒歩3分、JR京葉線 有楽町駅 国際フォーラム口徒歩5分

契約面積：110平方メートル （33坪）

会場概要：

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/marunouchi-nijubashi/

TKPはこれまで培ってきた施設運営のノウハウや法人顧客ネットワークを活用し、当該施設の稼働率向上および価値最大化を図るとともに、東京駅周辺における運営基盤を一層強化してまいります。今後も高品質かつ利便性の高いフレキシブルスペースの運営を通じ、企業・団体の多様なビジネス活動を支えてまいります。

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

