【大丸心斎橋店 開業300周年】第一弾イベントに選ばれたラグジュアリーセレクトショップ「AYIN（アイン）」が期間限定ポップアップを開催

ラグジュアリーセレクトショップ「AYIN（アイン）」を運営する株式会社AYURA（所在地：大阪府、代表：高木一也）は、2025年3月6日（金）より大丸心斎橋店 本館5階にて期間限定ポップアップストアを開催いたします。

本開催は、大丸心斎橋店 開業300周年という記念すべき年の第一弾イベントとしてAYINが選出されたものです。

開催概要

イベント名：AYIN（アイン）POPUP STORE

会場：大丸心斎橋店 本館5階

住所：大阪市中央区心斎橋筋1-7-1

期間：2025年3月6日（金）～ 5月28日（木）

営業時間：10:00 ～ 20:00

AYINについて

2006年の創業以来、大阪を拠点に独自のポジションを築いてきたラグジュアリーセレクトショップ。取り扱いブランドは100以上、そのうち90%以上が海外インポートブランドで構成されている。2026年1月には大阪・アメリカ村に天井高の開放的なワンフロア約330平方メートル の路面店「AYIN心斎橋店」をオープンし、宮古島・池間島ではラグジュアリープールヴィラ「VILLA AYIN(https://www.villa-ayin.jp/)」も運営するなど、ファッションの枠を超えたライフスタイルブランドとして注目を集めている。

Instagram :https://www.instagram.com/ayin_japan/ONLINE SHOP :https://ayin.fashionstore.jp/

大丸史上初、壁面・天井を黒で統一したPOPUP空間

大丸心斎橋店の基準に配慮しながらも「AYINらしさ」を最大限に表現するため、店内の壁面・天井をすべて黒で統一。大丸心斎橋店の歴史において、ポップアップスペースの壁面・天井カラーを変更したのはAYINが初めてとなります。AYINが持つ独自の世界観をお楽しみいただける空間で、特別なひとときをお過ごしください。

特別コラボレーション限定商品

今回のポップアップ最大の見どころは、ベルリン発ファッションブランド「ASKYURSELF（アスクユアセルフ）」との特別コラボレーションアイテム。

AYINのためだけに制作された『AYIN × ASKYURSELF』のアイテムは、本ポップアップでのみお求めいただけます。

RIDER CROPPED ZIP×AYIN・税込76,780円

ASKYURSELF

2012年、デザイナーChris Neu（クリス・ノイ）がベルリンで設立したファッションブランド。クラシックなミニマリズムと90～2000年代初頭のノスタルジックな要素を融合させた唯一無二のスタイルで、全製品をヨーロッパで製作。モダンなフィット感と高品質な手仕上げにこだわるブランドとして、世界のファッションシーンで高い評価を受けている。

人気ブランドの26SS最新作を先行販売

Rick Owens・DRKSHDW・MARINE SERREの最新2026SSシーズン商品を、他店舗に先駆けて先行販売いたします。

「Rick Owens」シャツアウター・税込416,900円

シープスキンレザー特有の柔らかくしなやかな着心地が魅力。着るほどに身体に馴染み、まるでオーダーメイドのようなフィット感へと変化していく。1着でスタイリングの世界観が変わる、存在感抜群の一枚。

「DRKSHDW」MASTODON カーゴパンツ・税込178,200円

立体的なサイドポケット・裾リブ・長めのドローコードが特徴の、DRKSHDWを代表するスリム・ジョガーカーゴパンツ。モードな雰囲気とタフなストリート感を両立させた傑作ボトムスとして、男女問わず支持を集めている。

「MARINE SERRE」カットソー・税込66,000円

第二の肌とも呼ばれる薄くフィットする生地感が特徴のセカンドスキン。インナーとしてもアウターとしても活躍し、レイヤード次第で多様なスタイリングが楽しめる人気アイテム。

※大丸心斎橋店の特設ページはこちら(https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/topics/ayin2603.html)

大丸心斎橋店 店長コメント

大丸心斎橋店 店長 南 雄介

日常に少しの刺激と、新しいファッションとの出会いを通じて、今までとは少し違う、自分らしいスタイルを見つけていただければと思います。既存の枠にとらわれない、AYINらしいスタイルとの出会いの時間をお楽しみください。

今回のPOPUPでは選りすぐりのアイテムをご用意していますが、より充実したラインナップをお求めの方は、すぐ近くのAYIN心斎橋店でもご覧いただけます。お探しの商品があればお気軽にお声がけください。