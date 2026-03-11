【本格上陸】ブラジルNo.1ブランドが放つ「聖剣」。食洗機対応の木柄包丁『CENTURY WOOD』がCAMPFIREにてクラウドファンディング開始
『株式会社ノボダ』は、ブラジルで115年の歴史を持つ刃物メーカー「TRAMONTINA（トラモンティーナ）」の最高峰ライン『Century Wood』の先行販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始いたしました 。本プロジェクトは2026年3月まで実施されます 。
https://camp-fire.jp/projects/925338/
日本の包丁はその美しさと切れ味から「芸術品」の域に達していますが、維持管理に高度な技術を要する一面もあります 。『Century Wood』は、飾るものではなく「実用性」と「衛生面」を極限まで突き詰めた、純粋な「道具（ギア）」として日本のユーザーに新たな選択肢を提案します 。
ブラジル式BBQ『シュラスコ』の現場で絶対の信頼を持つTRAMONTINA
■ 『CENTURY WOOD』の3つの特長
使い心地は完全に木製
「木柄」でありながら完全食洗機対応を実現
天然木の導管を特殊樹脂で完全に埋める独自テクノロジー「Polywood（ポリウッド）」を採用しています 。
食洗機対応の木製グリップは随一
世界最高峰の衛生基準をクリア
100℃近い高温洗浄や強力な洗剤、乾燥機の熱風にも耐え、米国NSFの厳しい衛生認証を取得しています 。
刃欠けを気にせずガンガン使える
過酷な現場で活きる「強靭さ」
ドイツ規格鋼材「DIN 1.4110」を採用し、硬度をあえてHRC 56-58に留めることで、骨に当たり脂にまみれる環境でも微細な欠け（チップ）を防ぎます 。
Pollywoodシャープナーですぐに切れ味が復活
数秒で蘇る究極の切れ味
スチールシャープナーと極めて相性が良く、数回肉を切った後にスチール棒でタッチアップするだけで、常にピークの切れ味を維持できます 。
YouTube『COCOCOROチャンネル』登録者47万人の大西哲也氏
■ プロからの推薦の声
総合料理家・料理研究家の大西哲也氏からも、「衛生的な木柄グリップと永切れと砥ぎやすさのバランス・コストパフォーマンスに非常に優れた包丁」と高く評価いただいております 。家庭のキッチンから、キャンプ、BBQなどのアウトドアシーンまで、あらゆる日々の料理を格上げする「一生モノ」です 。
■ プロジェクト概要
Centuruy Woodシリーズとカトラリー。全て防水のPollywoodグリップ
プラットフォーム：CAMPFIRE
https://camp-fire.jp/projects/925338/
目標金額：1,000,000円
期間：2026年2月開始 ～ 2026年3月終了（2026年6月より順次発送予定）
リターン例：
【数量限定10%OFF】Century Wood 牛刀 8インチ：12,870円（税込・送料込）
【数量限定10%OFF】Century Wood 三徳包丁 7インチ：11,880円（税込・送料込）
【超早割35%OFF】アルティメット・シュラスコ体験セット（全6種＋ギア＋イベント招待等）：60,700円
■ 運営会社について 株式会社ノボダは、「モノやヒトを自由な発想で結びつける」をミッションとする専門商社です。「TRAMONTINA」や「パーカーアサヒ」等、国内外の優れたキッチン・アウトドア用品の正規代理店を務めています。
また、一般社団法人『日本シュラスコ協会』の運営を通じて、ブラジルのBBQ『シュラスコ』の普及活動を行っております 。メーカーの視点に立ちつつ、顧客目線での改良を加えた価値ある商品をお届けします 。
【会社概要】
社名：株式会社ノボダ（NOBODA CO.,LTD.）
代表者：代表取締役 立川 国太郎
所在地：〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-16-101
設立：2013年9月
資本金：1,000万円
事業内容：国内外のキッチン用品・アウトドア用品等の卸売事業、正規販売代理店業務、商品企画・開発
関連会社：有限会社栃木屋、一般社団法人 日本シュラスコ協会、能寶達（香港)有限公司
URL：https://noboda.co.jp/