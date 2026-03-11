【本格上陸】ブラジルNo.1ブランドが放つ「聖剣」。食洗機対応の木柄包丁『CENTURY WOOD』がCAMPFIREにてクラウドファンディング開始

株式会社ノボダ

『株式会社ノボダ』は、ブラジルで115年の歴史を持つ刃物メーカー「TRAMONTINA（トラモンティーナ）」の最高峰ライン『Century Wood』の先行販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始いたしました 。本プロジェクトは2026年3月まで実施されます 。

https://camp-fire.jp/projects/925338/

日本の包丁はその美しさと切れ味から「芸術品」の域に達していますが、維持管理に高度な技術を要する一面もあります 。『Century Wood』は、飾るものではなく「実用性」と「衛生面」を極限まで突き詰めた、純粋な「道具（ギア）」として日本のユーザーに新たな選択肢を提案します 。

ブラジル式BBQ『シュラスコ』の現場で絶対の信頼を持つTRAMONTINA

■ 『CENTURY WOOD』の3つの特長

使い心地は完全に木製「木柄」でありながら完全食洗機対応を実現

天然木の導管を特殊樹脂で完全に埋める独自テクノロジー「Polywood（ポリウッド）」を採用しています 。

食洗機対応の木製グリップは随一世界最高峰の衛生基準をクリア

100℃近い高温洗浄や強力な洗剤、乾燥機の熱風にも耐え、米国NSFの厳しい衛生認証を取得しています 。

刃欠けを気にせずガンガン使える過酷な現場で活きる「強靭さ」

ドイツ規格鋼材「DIN 1.4110」を採用し、硬度をあえてHRC 56-58に留めることで、骨に当たり脂にまみれる環境でも微細な欠け（チップ）を防ぎます 。

Pollywoodシャープナーですぐに切れ味が復活数秒で蘇る究極の切れ味

スチールシャープナーと極めて相性が良く、数回肉を切った後にスチール棒でタッチアップするだけで、常にピークの切れ味を維持できます 。

YouTube『COCOCOROチャンネル』登録者47万人の大西哲也氏

■ プロからの推薦の声

総合料理家・料理研究家の大西哲也氏からも、「衛生的な木柄グリップと永切れと砥ぎやすさのバランス・コストパフォーマンスに非常に優れた包丁」と高く評価いただいております 。家庭のキッチンから、キャンプ、BBQなどのアウトドアシーンまで、あらゆる日々の料理を格上げする「一生モノ」です 。

■ プロジェクト概要

Centuruy Woodシリーズとカトラリー。全て防水のPollywoodグリップ

プラットフォーム：CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/925338/

目標金額：1,000,000円

期間：2026年2月開始 ～ 2026年3月終了（2026年6月より順次発送予定）

リターン例：

【数量限定10%OFF】Century Wood 牛刀 8インチ：12,870円（税込・送料込）

【数量限定10%OFF】Century Wood 三徳包丁 7インチ：11,880円（税込・送料込）

【超早割35%OFF】アルティメット・シュラスコ体験セット（全6種＋ギア＋イベント招待等）：60,700円

■ 運営会社について 株式会社ノボダは、「モノやヒトを自由な発想で結びつける」をミッションとする専門商社です。「TRAMONTINA」や「パーカーアサヒ」等、国内外の優れたキッチン・アウトドア用品の正規代理店を務めています。

また、一般社団法人『日本シュラスコ協会』の運営を通じて、ブラジルのBBQ『シュラスコ』の普及活動を行っております 。メーカーの視点に立ちつつ、顧客目線での改良を加えた価値ある商品をお届けします 。



【会社概要】

社名：株式会社ノボダ（NOBODA CO.,LTD.）

代表者：代表取締役 立川 国太郎

所在地：〒273-0005 千葉県船橋市本町6-3-16-101

設立：2013年9月

資本金：1,000万円

事業内容：国内外のキッチン用品・アウトドア用品等の卸売事業、正規販売代理店業務、商品企画・開発

関連会社：有限会社栃木屋、一般社団法人 日本シュラスコ協会、能寶達（香港)有限公司

URL：https://noboda.co.jp/