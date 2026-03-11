制作依頼時の著作権条件を事前に整理できる新機能「ライツガイド」を導入

イメージナビ株式会社制作依頼時の著作権条件を事前に整理できる新機能「ライツガイド」を導入

イメージナビ株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：中上秀樹）は、クリエイティブ特化型マッチングプラットフォーム『ミツカルモール』において、制作物に関する著作権情報を正しく共有し、認識のズレを防ぎながら安心して取引できる環境を整えるため、新機能「ライツガイド」を導入しました。

著作権の取り扱いが曖昧になりやすい現代の制作環境において、権利情報を明確に整理し、双方が納得して進められる取引を支援します。

背景：著作権の取り扱いに慎重さが求められる現代の制作環境と、導入の理由

詳細を見る :https://mitsukaru-mall.jp/beginners/rightsguide

SNSやオンライン媒体での二次利用が増え、制作物の利用シーンが多様化したことで、

「どこまで使えるのか」「どの権利が関係するのか」といった判断が難しくなるケースが増えています。

さらに、生成AIの普及により、

- 利用条件- 改変の許可範囲- 著作権の扱い

が従来以上に複雑化し、著作権の取り扱いが曖昧になりやすい状況が生まれています。

ミツカルモールでは、こうした課題に対応するため、クリエイターとクライアントが権利情報を明確に共有できる仕組みが必要と判断し、「ライツガイド」の導入に至りました。

ライツガイドとは：権利の透明性を高める新機能

ライツガイドは、制作物に関わる権利や利用条件を整理し、クリエイターとクライアントが同じ認識を持てるようにするための支援ツールです。

クリエイターは、制作物に関する次の項目を明確に提示できます。

- 著作権を保持するか、譲渡するか- 公表権・氏名表示権・同一性保持権などの著作者人格権の扱い- 利用媒体・利用期間などの利用条件- 改変の許可範囲

これらを事前に共有することで、意図しない利用や誤解によるトラブルを未然に防ぎます

双方のメリット：安心して取引できる環境へ

クリエイターのメリット- 自身の権利を守りながら制作に集中できる- 利用条件を明確に提示でき、誤解を防げる- 改変や利用範囲に関するトラブルを回避できるクライアントのメリット- 利用可能な範囲が明確で社内決裁が通りやすい- 改変の可否や利用条件が明確なため、納品後の運用や制作がスムーズ- 著作権トラブルや炎上リスクを避けられる

これまで曖昧になりがちだった権利や利用条件を見積り段階で整理できるため、後からのトラブルや追加説明の負担を減らし、スムーズに取引を進められるようになります。

ライツガイドの利用方法

ライツガイドの入力画面の一部

ライツガイドは、以下の手順でご利用いただけます。

ライツガイドの利用方法- チャットルームで条件をすり合わせサービス内のチャットルームでクリエイターとクライアントが、制作内容や利用条件について事前にすり合わせます。- クリエイターが見積書とあわせてライツガイドを提示著作権の扱い、利用範囲、改変の可否などを明確にしたライツガイドを、見積書と一緒に提示します。- クライアントが見積書とライツガイドに同意提示された著作権に関わる条件と見積書の内容にクライアントが同意することで、双方の認識が揃いました。- 取引開始制作に必要な権利や利用条件が決まり、いよいよ制作が始まります。

※ライツガイド利用規約への同意が必要です。

※ライツガイドは、サービス内のマイページにある「取引一覧」よりいつでも閲覧することが可能です。また、見積書と一緒にPDFで保存できます。

ライツガイドの理解を深める解説も公開

ライツガイドの導入に合わせ、各項目がどのような著作権の考え方に基づいているのかを整理した「ライツガイド解説」も公開しました。

https://mitsukaru-mall.jp/beginners/rightsguide

ミツカルモールは、クリエイターとクライアントが気持ちよく取引できる環境づくりを大切にし、権利の透明性と安心を支えるサービス運営を続けてまいります。

ミツカルモール サービス概要

サービス名：ミツカルモール

提供開始：2025年10月30日

対応領域：デザイン／イラスト／音声／撮影（順次拡充予定）

利用形態：オンライン完結（相談・見積・発注・支払・帳票管理）

◆イメージナビ株式会社について

社名 ： イメージナビ株式会社

代表取締役： 中上 秀樹

株主構成 ： 日本テレネット株式会社(100％)

本社 ： 北海道札幌市北区

URL ： https://www.imagenavi.co.jp/

事業内容 ：

マーケティング部(ストックフォトサイト「imagenavi」の運営、フォント販売サイト「designpocket」の運営)、クリエイティブ特化型マッチングプラットフォーム『ミツカルモール』の運営

ソリューション部(Webサイトの企画・デザイン・構築・運用、Webシステムの受託開発)