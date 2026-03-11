【Makuake撥水剤歴代1位】東日本大震災発生から15年。自衛隊納入実績のある技術から生まれた“着る防災”『鬼蓮』が、応援購入1,700万円を突破の大反響！

合同会社uchiko

特殊溶剤開発を行う合同会社uchiko（本社：神奈川県秦野市、代表社員：早田愛惟）が応援購入サービス「Makuake」にて先行販売中の超高耐久撥水剤『鬼蓮 -Onibasu-』が、現在までに応援購入総額1,700万円を突破し、Makuakeの撥水剤カテゴリーにおいて【歴代1位※】の記録を樹立いたしました。

※Makuake応援購入総額 撥水スプレージャンルNo.1 ※2026年3月10時点 ※自社調べ

東日本大震災発生から15年という節目を迎える今、日常やアウトドアの遊びを災害への備えに変える「フェーズフリーな防災用品（着る防災）」として、予測を遥かに超える支持を集めています。

このかつてない反響の背景には、激甚化する自然災害や、避難時の「濡れ・低体温症リスク」に対する一般消費者の強い危機感があります。過酷な環境を生き抜くための“プロの装備”が、今の時代に強く求められていることが浮き彫りとなりました。

■ 開発背景：「過酷な現場」を知るからこそ、守れるものがある

東日本大震災発生から間もなく15年。防災意識の向上により水や食料の備蓄は一般的になりましたが、災害の現場環境は泥、雨、瓦礫など、まさに過酷な「サバイバル」そのものです。

特に冬場の災害や豪雨において、衣類や靴が濡れることは急激な体温低下を招き、命に関わる「低体温症」の直接的な原因となります。

uchikoは、こうした過酷な環境下で活動する自衛隊員のために開発した技術を応用し、一般家庭向けの“着る防災”として製品化しました。

■ 自衛隊採用技術で作る“着る防災”『鬼蓮』の3つの特徴

１.有効成分「1.5倍」のプロ仕様スペック

スタンダードモデルに対して有効成分を1.5倍に増量。繊維の奥深くまで成分を定着させることで、長時間の雨や、泥混じりの水しぶきを弾きやすい状態を維持します。

２.過酷な現場で鍛えられた「摩擦耐久性」

一般的な撥水スプレーの弱点である「擦れ」を克服。自衛隊員などハードな環境下での使用を想定し、極限まで摩擦耐久性を高めています。

３.蒸れを逃がす「透湿性」で汗冷えを防ぐ

表面を塞ぐのではなく、繊維一本一本をコーティングする「浸透型」技術を採用。衣服やテントの内側の蒸れを逃がし、身体をドライに保つことで低体温症のリスクを軽減します。

■ 合同会社uchiko 代表 早田愛惟のコメント

「Makuake撥水剤歴代1位、そして1,700万円を超える大変なご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 東日本大震災から間もなく15年。

『鬼蓮』は、過酷な環境で戦うプロのために生まれたギアです。週末はキャンプや釣りで泥だらけになって遊び、その高い撥水性能を実感してください。

そして、その『遊びの装備』が、いざという時にはあなたと家族の命を守る『防災時の備えとしても活用できる装備』になります。このフェーズフリーな安心感を、日本中のアウトドアファンへ届けたいと思います」

"■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：自衛隊納入技術！水滴が転がり落ちる超撥水。着る防災『鬼蓮 -Onibasu-』

期間：2026/02/28 10:00 ～ 2026/05/11 22:00

リターン例：

【超早割】6580円→5027円（最大23%OFF）

【早割りセット割2本】13160円→10001円 (最大240%OFF)

【セット割り20本】131600円→78960円 (約40%off)

※詳細はプロジェクトページをご確認ください。

URL：https://www.makuake.com/project/uchiko_onibasu/"

■超超早割 完売のお知らせ

本プロジェクトでご用意していた「超超早割」リターンは、ご好評につき予定数量に達し完売となりました。多くのご支援をいただき、誠にありがとうございます。

