TVアニメ『デッドアカウント』のトレーディングブロマイド、トレーディングAni-Frame、BIG缶バッジの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『デッドアカウント』の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『デッドアカウント』の商品の受注を3月6日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1838?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングブロマイド

縁城 蒼吏、霞流 括、漆栖川 希詠、羽住 蓮理、灰島 ひより、柄本 成彦、痣木 宵丸のイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「縁城 蒼吏&霞流 括&漆栖川 希詠 ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \1,925(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディングAni-Frame

縁城 蒼吏、霞流 括、漆栖川 希詠、羽住 蓮理、灰島 ひより、柄本 成彦、痣木 宵丸のイラストをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「縁城 蒼吏&霞流 括&漆栖川 希詠 Ani-Frame AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \1,925(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼BIG缶バッジ

※画像は「縁城 蒼吏 BIG缶バッジ」を使用しております。



縁城 蒼吏、霞流 括、漆栖川 希詠、羽住 蓮理、灰島 ひより、柄本 成彦、痣木 宵丸のイラストをBIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全7種（縁城 蒼吏、霞流 括、漆栖川 希詠、羽住 蓮理、灰島 ひより、柄本 成彦、痣木 宵丸）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1838?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会