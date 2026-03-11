陶芸家 pheno 白石陽一・木工作家 船木智仁による2人展をTABAYA United Arrows にて開催

有限会社SESSION

本展では、土と木・漆という異なる素材を通して立ち現れる現象とその痕跡、素材が生み出す肌理の美しさをご紹介します。

両作家による器作品、オブジェ作品を幅広く展示販売します。

■ 陶芸家 pheno 白石陽一によるオブジェ作品、器作品をフルラインナップで展開

山から掘り出した原土を用いたオブジェ作品泥漿鋳込みの技法で制作された器作品

pheno 白石陽一(https://www.instagram.com/shiraishi41/)さんは、泥漿鋳込み (でいしょういこみ)*の技法により、

石膏型が土の水分を吸収することで生まれる自然のテクスチャーを活かした器や、

掘り出した原土を用い、土の固まりや崩れといった刹那的な形、焼成の過程によって生まれるかたちをそのまま定着させたオブジェを制作しています。

無作為に立ち現れる造形には、自然の事象がもたらす根源的な美と、時間の痕跡が静かに息づいています。

今回の展示では白石陽一さんの代表作である白い器、墨流しの器のフルラインナップに加えて迫力のあるオブジェ作品群をご覧いただけます。

*泥漿鋳込みとは - 液体状の粘土を石膏型に流し込んで形を作る技法

■ 木工作家・船木智仁による蒔時漆(まきじうるし)技法の定番作品から新作白漆作品まで展開

錆漆の作品。砥の粉と水、生漆を練ったペースト状のものを塗り指で凹凸を表現しています。新作の白漆の作品。透き漆と白の顔料を練り合わせた白漆を塗り拭き上げています。

船木智仁さん(https://www.instagram.com/tomohito_funaki/)は、木工によって精緻なフォルムを削り出し、木地に漆を施して砥粉を蒔く蒔地(まきじ)技法により、立体的な肌理を備えた作品を制作しています。

黒漆を基調とした従来作に加え、新作の白漆、錆漆によって生み出された起伏は、人の手によるものでありながら自然現象を思わせるような表情を湛えています。

幾重もの工程を経て生まれるその造形は、静かな奥行きと繊細な肌理を浮かび上がらせます。

自然の現象そのものと、人の手を通して立ち現れる現象。

土の生成と木の削り出し、漆の積層という異なる方法から生まれた作品は、ともに自然や時間の一瞬を写し取った「痕跡」として存在しています。

力強さと繊細さをあわせ持つ作品群を通して、素材と時間が生み出す造形の魅力をご覧ください。

【 開催概要 】

日程 : 2026年3月19日(木) - 3月31日(火)

時間 : 12:00 - 20:00

オープニングパーティ : 3月19日(木) 17:00 - 19:00

*どなたでもお越しいただけます。

作家在廊日 : 3月19日(木)14:00 - 19:00 / 3月20日(金・祝)14:00 - 17:00

場所 : TABAYA United Arrows 1F Gallery

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-28-1

■プロフィール

pheno 白石 陽一（Yoichi Shiraishi）

陶芸家。1981年福岡県生まれ。2010 年に多治見市陶磁器意匠研究所を修了。現在は岐阜県瑞浪市を拠点に制作活動を行っています。

Instagram : @shiraishi41(https://www.instagram.com/shiraishi41/)

船木 智仁（Tomohito Funaki）

木工作家。2015 年に富山工業高校建築科を卒業。2017 年に職藝学院家具大工コース卒業後「shimoo design」に入社。2021 年に独立し、「Tomohito Woodworks」を設立。現在は富山県滑川市を拠点に活動しています。

Instagram : @tomohito_funaki(https://www.instagram.com/tomohito_funaki/)

本リリースに関するお問い合わせ先

有限会社SESSION

GALLERY ESCAPERS メールアドレス：hello@gallery-escapers.jp