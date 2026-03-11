株式会社ADEX Digital、Google Partners プログラム国内上位3％の「2026 Premier Partner」に認定

株式会社ADEX Digital

ADEX日本経済広告社グループの株式会社ADEX Digital（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木濟 誠）は、2026年3月にGoogle Partners プログラムにおける「2026 Premier Partner」に認定されました。なお、「Premier Partner」への認定は2022年から5年連続での選出となります。

- Google Premier Partnerについて

GoogleパートナープログラムはGoogle広告アカウントを管理する企業を対象にしたプログラムで、キャンペーンを管理して広告パフォーマンスを最大限に引き出し、Google広告を通じてクライアントのデジタル成長を加速させる新たな機会の創出とその促進を目的として用意されています。

「Google Premier Partner」は、運用額や新規扱いの獲得数やアカウントの成長率といった目標とともに、一定の資格取得数などをクリアしバッジを獲得したPartnerの中からさらに厳しい基準で選ばれます。数多くある「Google Partner」 のなかで、各国上位3％にランクインした代理店が認定されるランクでプログラムにおいて最上位のステータスとなります。

※「2026 Premier Partner」 株式会社ADEX Digitalのプロフィールページ：

https://partnersdirectory.withgoogle.com/partners/9307636584

- 株式会社ADEX Digitalについて

株式会社ADEX Digitalは、ADEX日本経済広告社グループにおけるデジタルマーケティング領域のエキスパート集団として2020年7月に設立されました。ADEXグループ内のデジタルプロモーションを集約。各種メディアとも連携し、独自の運用ノウハウを蓄積してクライアントへ高品位なサービスを提供しています。

拡大・高度化していくデジタルマーケティング領域のツールやメディアアップデートに迅速に対応し、デジタルマーケティング領域全体のワンストップの工程支援を実現しています。

ADEX Digital の強み：

- 最新テクノロジーや手法を活用したマーケティング支援- データドリブンのPDCAサイクルを丁寧に実践すること- デジタルだからこそ発生する細かいオペレーションのサポートができること

私たちは、デジタルマーケティングに紐づく複数の課題、メディア、プラットフォーム、ツールや自社固有データに対応し、会社ごとに異なるニーズにオーダーメイドで対応できます。そのため、私たちは一様なソリューションやプランパッケージではなく、お客様一社一社の課題に対して真摯に誠実に取り組み、迅速に解決することをモットーとしています。大規模なデータ統合から、小さな解析ツールの調整まで、お客様が「今必要」と思うときにそばに立ち、迅速に対応できる会社を目指しています。

企業HP：https://adexdi.co.jp/

社名：株式会社ADEX Digital

代表者：代表取締役社長 木濟 誠

所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町二丁目10番地 日本経済広告社ビル6階