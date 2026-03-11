北九州で緑化建設事業を手掛け、先進的なDXに取り組む岡崎建工が点検管理のネクストステップへ(福岡)

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、岡崎建工株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：岡崎 毅、以下「岡崎建工」）が導入したことを発表します。

北九州市で地域に根ざしたDX・デジタルスキル革新

岡崎建工はビルメンテナンスおよび緑化建設事業を展開しています。2025年には第10回北九州市都市景観賞「まちなみデザイン奨励賞」を受賞。

業界の先駆者としてデジタル技術を積極的に活用し、業務効率化と付加価値向上を図る「DX推進戦略」を加速。AI警備システムによる高度な施設管理や、ドローンを用いた外壁点検・農薬散布を実施。安全性と効率性を両立させたり、「北九州リスキリングキャンパス」への参加やローコード開発の習得を通じ、社員のAI・デジタルスキル向上と業務ツールの内製化に注力しています。

「GENBAx点検」導入の背景

今回の「GENBAx点検」の導入背景として、以下のような点がありました。

● 点検漏れや不備をリアルタイムで把握できない

● 担当者ごとに点検品質のばらつきが発生し属人化している

● 記録管理、保管、検索に手間がかかっている

● 安全点検において管理者による即時把握・是正対応に限界を感じていた

導入開始後は以下を実現しながら、安全点検を「実施している状態」から「管理できている状態」へ移行させていく考えです。

● 点検項目の標準化と点検漏れの防止

● リアルタイム把握による事故・故障の未然防止

● 紙の回収・承認作業の廃止と、点検結果の一元管理による管理負荷の軽減

● 点検履歴の蓄積・分析による中長期的な保全コストの抑制

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

岡崎建工について

社名：岡崎建工株式会社

代表者：代表取締役社長 岡崎 毅

所在地：福岡県北九州市小倉北区下到津5-9-22

設立：1983年4月

URL：https://www.okazaki-kenko.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

