【毎週水曜日はポイント10倍】エレクター公式オンラインショップで「ポイント10倍デー」を実施！

エレクター株式会社

エレクター株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：柳屋司）は、2026年3月3日（火）より、公式オンラインショップ（https://shop.erecta.jp/）にて、毎週水曜日のご注文を対象に、ポイント付与率が通常の10倍となる「ポイント10倍デー」を開始しました。

通常、エレクター公式オンラインショップでは100円（税込）ごとに1ポイントが付与されますが、水曜日のご注文に限り10倍のポイントが付与されます。例えば、10,000円（税込）のお買い物の場合、通常100ポイントのところ、水曜日は1,000ポイントが付与されます。

月曜日は忙しく、金曜日は予定がある。週末はサイズを測ったり、商品の組み合わせを考えたりと、じっくり検討したい。そんなお客様の声をもとに、週の真ん中である水曜日を「エレクターのちょっといい日」として、よりお得にお買い物いただける機会を設けました。

貯まったポイントは次回のお買い物時にご利用いただけます。シェルフやカート、パーツなど、エレクター製品をよりお得に購入できる機会として、ぜひご利用ください。

■ポイント10倍デー 概要

内容：毎週水曜日のご注文でポイント付与率が通常の10倍

通常ポイント：100円（税込）ごとに1ポイント

水曜日：100円（税込）ごとに10ポイント

対象：エレクター公式オンラインショップ

詳細はこちら

https://shop.erecta.jp/topics_detail.html?info_id=3522

エレクター公式オンラインショップについて

エレクター公式オンラインショップは、家庭用・業務用シェルフをはじめとしたエレクター製品を購入できる公式ECサイトです。シェルフ本体やパーツ、カートなど幅広い製品を取り扱っており、用途や設置スペースに合わせて自由に組み合わせることができます。ご家庭での収納から店舗・オフィス・厨房などの業務用途まで、さまざまなシーンに対応した製品を提供しています。

エレクター株式会社について

エレクターシェルフ ベーシックシリーズ

エレクターは独創的でワンアンドオンリーな存在として、ワイヤーシェルフをはじめとした多数の商品により、各業界のプロフェッショナルを支え続けています。



■会社概要

エレクター株式会社

本社所在地：東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー14F

代表取締役社長：柳屋 司

設立：1966年

https://www.erecta.co.jp