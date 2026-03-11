シァル・ラスカ春のNEW& RENEWAL SHOP OPEN！

　株式会社JR横浜湘南シティクリエイト（本社：神奈川県平塚市代官町/代表取締役社長：田村修）が運営するシァルおよびラスカ各館では、2026年4月までにNEW OPEN &RENEWAL OPENしたショップを含め、合計3ショップがオープンします。


　地域のお客さまはもちろんのこと、駅を利用されるお客さまのニーズにも応えてまいります。


シァル鶴見

3月28日(土)NEW OPEN【横浜エリア・シァル初出店】

梅丘すしの美登利【寿司】


シァル鶴見　2F　



1977年に東京・世田谷梅丘で創業した寿司店。「新鮮さ」「ネタの大きさ」「安心低価格」の3拍子を兼ね備える行列の絶えない人気店です。


寿司ネタは、豊洲から直送される旬の鮮魚、シャリは山形はえぬき100％を使用。美登利秘伝の製法で仕上げた寿司酢、瀬戸内産の厳選された風味豊かな海苔を使用しております。本まぐろ、元祖穴子一本付、鯖の棒寿司などの名物メニューや人気のセットメニュー、豪華盛り込みメニューなどお客様に喜んでいただけるメニューを多数ご用意しております。





※梅丘すしの美登利CIAL鶴見店は、テイクアウト専門店です。

【オープン特典】すしの美登利指定米「山形はえぬき300ｇ」を先着300名様にプレゼント。



ラスカ平塚


3月6日(金)RENEWAL OPEN

無印良品【ファッション雑貨・生活雑貨・食料品】


ラスカ平塚　2F



着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。


そして使い勝手を考えた、シンプルで機能的なステーショナリーや日用品まで。暮らしまわりのすべてが揃います。





ラスカ平塚

4月9日(木)NEW OPEN

ビアードパパ【シュークリーム専門店】


ラスカ平塚3F



ビアードパパは「できたて・作りたて」のシュークリーム専門店。ご注文いただいてから1点1点クリームをお詰めする実演販売スタイルです。何度でも食べたくなる飽きのこないおいしさを追求しています。






NEW & RENEWAL SHOP OPEN一覧表




株式会社JR横浜湘南シティクリエイト

所在地： 神奈川県平塚市代官町1番1号 ラスカ平塚南館4階
設　立： 1971年 12 月 9 日（ 2024 年 4 月 1 日 現社名に商号変更）
代表者： 代表取締役社長 田村 修
主な事業 ： ショッピングセンター（ＳＣ）の管理・運営



