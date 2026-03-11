シァル・ラスカ春のNEW& RENEWAL SHOP OPEN！

株式会社JR横浜湘南シティクリエイト

株式会社JR横浜湘南シティクリエイト（本社：神奈川県平塚市代官町/代表取締役社長：田村修）が運営するシァルおよびラスカ各館では、2026年4月までにNEW OPEN &RENEWAL OPENしたショップを含め、合計3ショップがオープンします。

地域のお客さまはもちろんのこと、駅を利用されるお客さまのニーズにも応えてまいります。

シァル鶴見

3月28日(土)NEW OPEN【横浜エリア・シァル初出店】

梅丘すしの美登利【寿司】

シァル鶴見 2F

1977年に東京・世田谷梅丘で創業した寿司店。「新鮮さ」「ネタの大きさ」「安心低価格」の3拍子を兼ね備える行列の絶えない人気店です。

寿司ネタは、豊洲から直送される旬の鮮魚、シャリは山形はえぬき100％を使用。美登利秘伝の製法で仕上げた寿司酢、瀬戸内産の厳選された風味豊かな海苔を使用しております。本まぐろ、元祖穴子一本付、鯖の棒寿司などの名物メニューや人気のセットメニュー、豪華盛り込みメニューなどお客様に喜んでいただけるメニューを多数ご用意しております。

※梅丘すしの美登利CIAL鶴見店は、テイクアウト専門店です。

【オープン特典】すしの美登利指定米「山形はえぬき300ｇ」を先着300名様にプレゼント。

ラスカ平塚

3月6日(金)RENEWAL OPEN

無印良品【ファッション雑貨・生活雑貨・食料品】

ラスカ平塚 2F

着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。

そして使い勝手を考えた、シンプルで機能的なステーショナリーや日用品まで。暮らしまわりのすべてが揃います。

ラスカ平塚

4月9日(木)NEW OPEN

ビアードパパ【シュークリーム専門店】

ラスカ平塚3F

ビアードパパは「できたて・作りたて」のシュークリーム専門店。ご注文いただいてから1点1点クリームをお詰めする実演販売スタイルです。何度でも食べたくなる飽きのこないおいしさを追求しています。

NEW & RENEWAL SHOP OPEN一覧表

株式会社JR横浜湘南シティクリエイト

所在地： 神奈川県平塚市代官町1番1号 ラスカ平塚南館4階

設 立： 1971年 12 月 9 日（ 2024 年 4 月 1 日 現社名に商号変更）

代表者： 代表取締役社長 田村 修

主な事業 ： ショッピングセンター（ＳＣ）の管理・運営

※ 掲載情報は、リリース時点の情報であり、内容が変更となる可能性がございます。