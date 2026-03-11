「クチコミを書いてもらえない」を解決。クチコミを生成する医療機関向けサービス「クチコミアシスト」、無料トライアル開始予定

クチコミ収集の“現場の悩み”から生まれたサービス

株式会社ITreat

医療機関を探す際にGoogleマップのクチコミを参考にする患者さんは、年々増えています。一方で、

スタッフが患者さんにクチコミをお願いしても、文章を書くのが大変で投稿につながらない

- スタッフが、患者さんに依頼する心理的ハードルが高い- 患者さんに依頼しても、実際に投稿してもらえる確率が低い- 投稿されても「良かったです」「親切でした」など短文になりがち

といった課題が、クリニックや歯科医院から多く寄せられていました。「クチコミアシスト」は、こうした現場のドクターの声をきっかけに開発されたサービスです。

QRコードを読み取って、30秒～1分で完了

「クチコミアシスト」では、院内でスタッフが患者さんに専用のQRコードを提示します。

患者さんはQRコードを読み取り、30秒～1分程度で回答できる簡単なアンケートに答えるだけ。

アンケートの回答内容をもとに、「MEO対策に効果が期待できる質の高い」かつ「実体験に基づいた自然な形式」のクチコミ文が自動で生成されます。

患者さんは、その文章をコピーし、Googleマップのクチコミ投稿画面で

１.星の評価を選択

２.文章をペースト（必要に応じて編集）

するだけで、簡単にクチコミ投稿が完了します。

医療機関にも、患者さんにもメリット

本サービスは、Googleマップ上に質の高いクチコミを増やすだけでなく、

これから医療機関を探す新しい患者さんにとっても、

「実際の体験が具体的にわかる判断材料」となります。

スタッフ・患者さん双方の負担を抑えながら、信頼性の高いクチコミを自然に蓄積できる仕組みとして、多くの医療機関での活用を想定しています。

口コミ作成支援にとどまらない顧客満足度調査・マーケティング集計機能

本サービスは、口コミ作成支援だけにとどまりません。

患者さんへのアンケートを収集することができるため、担当者毎の満足度調査や来院経路調査など

幅広くクリニック・病院経営に必要なデータを取得・集計・可視化できる機能も有しています。

自社内で開発を行っているからこそできる、クライアントのご要望にスピーディに対応して進化するサービスとなっています。

株式会社ITreatについて

株式会社ITreat(https://itreat.co.jp/)は、2014年の創業以来、クリニック・歯科医院・病院などの医療機関を対象に、Webサイト制作、SEO・MEO対策、Web広告運用、動画制作など、医療分野に特化したWebマーケティングサービスを提供しています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ITreat

お問い合わせフォーム：https://itreat.co.jp/contact/

クチコミアシストに関する詳細：https://itreat.co.jp/service/review

