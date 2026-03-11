製造・建設現場の安全DXを加速。生産性向上ツール「Patt Plus」が大幅アップデート

国際航業株式会社

国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協、以下「国際航業」）は、2020年の販売以来、多くの製造現場で採用されてきた生産性向上ツール「Patt Plus（パット プラス）」の最新アップデートを公開しました。

「Patt Plus」は、高精度位置測位技術「Quuppa」を活用して現場の動線や滞留時間を可視化し、製造・建設現場のDXと効率化を支援するパッケージツールです。

今回のアップデートでは、現場の安全性を飛躍的に高める「侵入・接近検知」と改正労働安全衛生規則に対応した「体調不良検知（各種IoTセンサー連携）」機能を新たに搭載しました。危険エリアへの立ち入りや作業員の異変をリアルタイムで把握することが可能になります。

さらに、「複数製品の紐づけ管理（仕掛品一括管理）」にも対応しました。1つのタグでパレット上の複数製品を追跡できるため、タグの導入数抑制による運用コスト削減と管理業務の効率化を同時に実現します。

これに合わせ、アラートを通知する「新型タグ2種」および、多様な設置環境に対応する「取り付けアタッチメント7種」の受注を2026年4月1日より開始します。

お客様の課題：製品アップデートの背景

1． 安全管理と熱中症対策（法改正への対応）

製造工場や建設現場では、作業者の立ち入り禁止区画への不注意な進入や重機との接触事故防止が不可欠です。さらに、2025年6月の「改正労働安全衛生規則」施行により熱中症予防対策が義務付けられたことで、深刻化する熱中症対策も急務となりました。一方で、リアルタイムでアラートを発報できる検知システムの導入には、専用の制御機器や複雑な検知システムの構築が必要なことから、「導入コストの高さ」や「管理側の工数増」が大きな壁となっていました。

2． 複数の仕掛品（測位対象）の管理コスト

従来のシステムにおいては、パレット単位で複数の仕掛品を動かす現場では、測位対象ごとにタグが必要なため、タグの購入数・運用コストが膨大になる課題がありました。

解決策：「Patt Plus」のアップデートで解決できます

1． 高精度な「侵入・接近検知」ロジックの刷新

複数点間の距離をリアルタイムで継続計算できるように改良しました。立ち入り禁止エリアへの侵入や、重機と作業員の接近をリアルタイムで判定し、アラート発報により事故を未然に防ぎます。

2．改正労働安全衛生規則への対応

各種IoTセンサー（温度・湿度、暑さストレス、CO2、ドア開閉、PM2.5など）と連携。現場の工程マップ上で作業員のコンディションを可視化し、異常時には即時にアラートを発報する機能を拡張しました。

3．1タグでの「複数製品紐づけ」によるコスト最適化

複数製品や仕掛品をパレット管理する現場において、1つのタグに対し、複数の製品IDを紐づけ可能にしました。タグの運用数を大幅に削減し、環境負荷の低減とコストカットを両立します。

Patt Plusのアップデートによる利用シーンのイメージ

新型デバイスのラインナップ（2026年4月1日受注開始）

「Quuppa Intelligent Locating System(TM)」が持つ双方向通信の特徴を活かし、「Patt Plus」と組み合わせることで、サーバ側からの指示で現場への直接アラート通知が可能になりました。今回アップデートされた「Patt Plus」および新型タグは、既に大手製造業のお客様の現場に試験導入されています。作業者の危険エリアへの侵入判定や作業者とクレーンの接近検知判定、体調不良検知などにお使いいただいて効果測定を実施し、安全管理対策や労働環境の改善において高い評価をいただきました。

2026年4月1日から受注を開始する新型タグ2種およびアタッチメント7種は下記のとおりです。

国際航業は、人やモノの位置を高精度リアルタイムに測位するための技術を用いて、製造業や建設業、スポーツテックなどさまざまな業種における生産性向上や業務効率改善、新たなサービスの提案などを行っています。お客さまのニーズに合わせて課題分析からシステムの提案、設計、導入、運用まで、今後もワンストップでサービスを提供してまいります。」

▼「Patt Plus（パット プラス）」商品ページ

https://www.kkc.co.jp/service/lp/8306/

▼「Quuppa Intelligent Locating System(TM)」商品ページ

https://www.kkc.co.jp/service/lp/8446/

▼「新型タグ」および「取り付けアタッチメント」商品ページ

https://www.kkc.co.jp/service/item/10415/

▼「屋内外位置情報ソリューション」商品ページ

https://www.kkc.co.jp/service/lp/8250/

＜商品サービスに関するお問い合わせ＞

国際航業株式会社 事業統括本部 法人営業部

E-mail: genavis_lbs@kk-grp.jp

TEL: 03-6362-5000