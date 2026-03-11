STEAMCREAMから、気分が弾むPEANUTSの新デザイン缶が登場。

Sonotas 株式会社

「人生は複雑。だから、スキンケアくらいシンプルに。」

そんな想いから生まれた、独自のピュアスチーム製法による保湿クリームを届ける スチームクリームより、スヌーピーデザイン缶が3月4日（水）から数量限定で順次登場します。

スチームクリームは、顔・からだ・髪まで、これひとつで全身をケアできる保湿クリームです。季節の変わり目でゆらぎがちな肌を、しっとりやわらかな肌へ導きます。

新デザインは、スヌーピーとウッドストックがアイスを食べているデザインと、ウッドストックがたくさん描かれたデザインの2種類。

毎日のケア時間を、こころ温まるひとときにしてくれます。

ご自身のスキンケアにはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。この冬は、肌にもこころにも、やさしさとうるおいを届けてみませんか。

Product details

製品名：＜ピーナッツ＞ アイスクリーム だいすき

発売日： 期間限定ショップ 発売中

公式オンラインストア・お取り扱いショップ 2026年3月11日（水)より順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

URL：https://www.steamcream.co.jp/products/1612

見ているだけで笑顔になれそうな、キュートでおいしそうなデザインです。





Product details

製品名：＜ピーナッツ＞ ウッドストックがいっぱい

発売日： 期間限定ショップ 発売中

公式オンラインストア・お取り扱いショップ 2026年3月11日（水)より順次発売

価格： 税抜2,180円 / 税込2,398円

容量： 75g

外寸： 直径69.9mm 高さ28.4mm

https://www.steamcream.co.jp/products/1611

丸いスチームクリームの缶にウッドストックがいっぱい。王冠をかぶったウッドストックにも注目です。

About STEAMCREAM

スキンケアをシンプルに

STEAMCREAMは、蒸気で手づくりしたスチームクリームをはじめ、必要最低限のアイテムで肌にうるおいを届け、紫外線や花粉・大気汚染などの外的ストレスから肌をまもるスキンケアブランドです。

2007年、スチームクリームは、たったひとつのクリームから始まりました。

「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いのもと、クオリティの高い原材料を使用し、まず顔に、そして全身にお使いいただけるよう処方設計しています。

乳液や化粧下地、ハンドクリーム、ボディクリームなど、パーツや用途で複雑に使い分けているスキンケアをひとつにまとめて、シンプルにします。

スチームクリームの特長

１.ピュアスチーム製法でふわっふわのテクスチャーに

高温の蒸気でふわっと乳化させることで､ 驚くほど肌なじみがよく、浸透する（※角層まで）クリームができました。

天然原料の良さを損なうことなく引き出し、伸びが良く軽やかでべたつかない「フェイス用クオリティ」のクリームは、顔だけでなく、からだの隅々まで気持ちよくお使いいただけます。肌摩擦から解放される、すべらかな使い心地は、全ての肌タイプの方に。

手仕事でしか再現できない高度な技術のため、一度に少量ずつ製造しています。

２.こだわりの原材料と容器

・オートミール

すべてのスチームクリーム製品には、スーパーフードとしても知られ、肌をやわらかくうるおす「オートミール」*を配合しています。

肌なじみが良く保湿に優れた、キー成分のオートミールほか、効果に定評のある天然由来原料を厳選して配合しています。うるおいあふれる、やわらかで健やかな肌に導きます。

＊製品によりカラスムギ穀粒、カラスムギ穀粒油、カラスムギ穀粒エキス（すべて保湿成分）いずれかを配合

・ヴィーガン／クルエルティフリー

スチームクリームの製品はすべてヴィーガンで、動物性の原材料を一切使用していません。

人間が美しくなるために、動物が犠牲になる必要はないと考えるからです。

もちろん、全製品およびその原材料に対して、動物実験は一切していません。

・天然精油配合

スチームクリームの製品すべて、香りには天然精油だけを使用しています。

「香り」だけに留まらない、心と身体に語りかける天然精油がスキンケアの時間に癒しのエッセンスをお届けします。

・サステナブルなアルミ缶の容器

スチームクリームは、クリーム使用後にパッケージ缶を再利用していただけるように、その容器は軽量・耐食性の高さ・リサイクル率の高さから、アルミ製の缶を採用しています。

2007年のブランド誕生から現在まで、容器をアルミ缶にしたことで30万キロ相当のプラスチックの使用を削減しています。

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

＜主な取り扱い先＞

スチームクリーム公式オンラインストア、スチームクリーム期間限定ショップ、全国のバラエティショップなど

※商品の発売日・取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございます。

