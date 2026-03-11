ホワイトデーに314リットルの牛乳を無料配布！3月14日（土）に巨大牛乳パックトリックアートが渋谷に登場

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、以下「面白法人カヤック」）は、ＪＡ全農や大手食品・飲料メーカーが推進する「ニッポンエールプロジェクト協議会」の一環として、ホワイトデーに“白”い牛乳を贈る体験型イベント「ギガミルク －White Day－」を企画・制作いたしました。

本イベントは、2026年3月14日（土）、東京・渋谷ストリームにて1日限定で開催します。会場の床面には、牛1頭から1年間に搾れる量（8,000L）を可視化した全長約12メートルの「巨大牛乳パック」トリックアートが出現。指定の角度から撮影するとパックが浮かび上がる迫力のビジュアルを楽しめます。さらに、シュールな世界観で愛を“ギュ（牛）”っと届ける「牛からのバックハグ」フォトスポットを設置するほか、ホワイトデーの「3.14」にちなんだ計314リットルの北海道牛乳を無料で試飲いただけます。

学校給食が止まる春休み期間は、1年の中でも牛乳の消費が著しく落ち込む時期です。本施策を通じて、ホワイトデーというギフトシーズンに「牛乳を贈る・飲む」という新しい選択肢を提案し、酪農家へのエールとともに乳製品の消費拡大を強力に後押しします。

【企画背景】北海道酪農を応援する「ニッポンエールプロジェクト協議会」

「ニッポンエールプロジェクト協議会」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、ＪＡ全農とメーカー、販売先が協力して国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動です。2023年1月の開始以来、第7弾となる2026年は「『北海道酪農応援』～牛乳・乳製品の消費拡大～」をテーマに掲げています。

本イベント「ギガミルク －White Day－」は、学乳（学校給食用の牛乳）が休止する春休みを前に、消費促進を目的として実施されます。メインスポットとなる全長約12メートルの巨大牛乳パックは、「牛1頭が1年間に出す牛乳の量＝8,000L」を可視化したものです。毎日搾乳を続ける酪農家の方々の努力と、命の恵みの大きさを体感できる仕掛けとなっています。

【イベント概要】フォトスポット「牛からのバッグハグ」や牛乳クイズで、牛乳と酪農がもっと好きになる1日に！

「ギガミルク －White Day－」では、北海道産牛乳のサンプリングに加え、カップルや家族と楽しめるユニークな体験コンテンツをご用意しています。

1. 全長12メートル、8,000Lの牛乳パックが浮かび上がるトリックアート

牛1頭の年間搾乳量に相当する巨大パックを床面に描画。指定の角度から撮影すると、地面から巨大なパックが飛び出してきたような写真を撮影できます。

2.「ぎゅうにゅう」の文字が浮かび上がる！ホワイトデー特別カップ

「3.14」にちなみ、計314リットル（約600名分）の北海道牛乳を無料配布。配布カップには、牛の斑点をハートに見立てたデザインを施しました。牛乳を注ぐと「ぎゅうにゅう」の文字が浮かび上がる、ホワイトデーならではのハートフルな仕掛けをお楽しみいただけます。

3. 牛との愛を“ギュ（牛）”っと！バックハグ・フォトスポット

牛からの愛を感じられる、「バックハグ」スポットを設置。ホワイトデーの思い出に残る、少しシュールで温かい1枚が撮れます。

4. 牛乳に詳しくなれる！展示「知ってミルク」と「ミルクイズ」

酪農家の日常や生乳の秘密を学べる展示コーナー。クイズに挑戦することで、毎日飲んでいる牛乳の裏側にあるストーリーをより身近に感じていただけます。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/921_1_2581c675cbb3d58a9cec9f30bebb861b.jpg?v=202603111151 ]全国農業協同組合連合会(JA全農)

代表者 ：代表理事理事長 桑田 義文

所在地 ：東京都千代田区大手町

URL ：https://www.zennoh.or.jp/index.html

面白法人カヤック 会社概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

本社所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

設立 ：2005年1月21日

URL ：https://www.kayac.com/