4月24日(金)「エポキシ樹脂の材料設計・硬化反応と評価技術　～硬化剤・添加剤の役割と電子材料への応用～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「エポキシ樹脂の基礎」と「電子材料への応用」について解説します。

エポキシ樹脂の基礎から半導体封止剤への応用など、構造と材料設計について解説します！

エポキシ樹脂の性能は硬化反応、硬化剤、添加剤の設計により大きく変化します。本講座では、エポキシ樹脂の種類・合成・硬化のメカニズムから評価方法、添加剤の種類を整理して、半導体封止材や接着剤など各種用途への応用展開を解説します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：エポキシ樹脂の材料設計・硬化反応と評価技術 ～硬化剤・添加剤の役割と電子材料への応用～

開催日時：2026年04月24日(金) 13:00-17:00

録画視聴：対象

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11b7ed-8fed-6e9e-9a57-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

金沢工業大学 高信頼ものづくり専攻 教授・博士（工学）／(元)ナガセケムテックス：西田 裕文 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

１.エポキシ樹脂の基礎とメカニズム

２.エポキシ樹脂と共に使用される硬化剤や各種添加剤に関する知識

３.エポキシ樹脂の適用事例

４.エポキシ樹脂に関連する最新技術開発動向

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演者について】

講師は、前職ではエポキシ樹脂メーカーで27年間R＆D部門で研究開発に携わり、エポキシ樹脂材料の原理・原則から、広いアプリケーション領域までに精通している。その後も大学へと活躍の場を移し、エポキシ樹脂及びそれ以外のケミカルに関しての研究開発を続けている。そのため、他の樹脂材料との比較という側面からもエポキシ樹脂に関して解説できる。

【プログラム】

1. エポキシ樹脂の種類とそれぞれの特徴

1.1 ビスフェノール型

1.2 脂環式

1.3 その他

2. 合成法

2.1 水酸基へのエピクロロヒドリンの付加

2.2 一段法と二段法（アドバンスト法）による鎖伸長

2.3 二重結合の酸化

2.4 変性方法

3. 各種硬化剤との反応機構や特徴

3.1 アミン系硬化剤（アミン、ヒドラジド、ジシアンジアミド、イミダゾールなど）

3.2 酸無水物系硬化剤

3.3 フェノール系硬化剤

3.4 潜在性硬化剤

3.5 カチオン重合触媒

3.6 その他の硬化システム（Tgレス系、ベンゾオキサジン系、イソシアネートなど）

4. 評価方法・測定方法

4.1 硬化前の性状

4.2 反応性評価（反応エンタルピー、ゲルタイム、ガラス転移温度の発現）

4.3 硬化物の性状

・各種熱分析の原理と意義

・機械特性（曲げ強度、引張強度、圧縮強度、破壊靭性、接着性）

・電気絶縁性（体積固有抵抗、耐電圧、誘電率、誘電正接）

・硬化収縮応力、熱応力、反り

5. 各種添加剤の種類と役割

5.1 硬化促進剤

5.2 反応性希釈剤

5.3 充填剤（無機充填剤、高熱伝導

5.4 顔料

5.5 難燃剤

5.6 カップリング剤

5.7 消泡剤

5.8 表面張力調整剤

5.9 硬化遅延剤

5.10 イオンスカベンジャー

6 .処方事例

6.1 半導体封止用樹脂

6.2 電気部品封止用樹脂

6.3 接着剤

6.4 透明封止樹脂

6.5 構造用樹脂（構造用接着剤、コンポジットのマトリックス樹脂）

6.6 熱可塑性の付与

6.7 易解体性／リサイクル性の付与

6.8 動的共有結合の導入による自己修復性

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

