『新月同行』のトレーディングアクリルカード、トレーディンググリッター缶バッジ、トレーディングイラストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『新月同行』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『新月同行』の商品の受注を3月6日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2017?utm_source=press

『新月同行』より、各種商品の登場です。

▼トレーディングアクリルカード

隊長、千秋、家泉、浄天、カラス、飲火、レイン、ヤヌス、時曦、龍井、結のイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ

隊長、千秋、家泉、浄天、荔傾、飲火、レイン、ヤヌス、碎銀子、スズメ、結のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「飲火 グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,655(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングイラストカード

キービジュアルをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,775(税込)

種類 ：全21種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼F3号キャンバスボード

※画像は「家泉 F3号キャンバスボード」を使用しております。

家泉、浄天、飲火、レイン、碎銀子のイラストをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全5種（家泉、浄天、飲火、レイン、碎銀子）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼マルチデスクマット

※画像は「キービジュアル マルチデスクマット」を使用しております。

キービジュアル、危籠ビル キービジュアル、禅世遺香 キービジュアル、難破船旅 キービジュアル、集合 ちびキャラをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種（キービジュアル、危籠ビル キービジュアル、禅世遺香 キービジュアル、難破船旅 キービジュアル、集合 ちびキャラ）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「隊長 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（隊長、千秋、家泉、浄天、荔傾、飲火、レイン、ヤヌス、碎銀子、スズメ、結）

サイズ：本体：（約）17.7×10.3cm 台座：（約）7×2.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼A3マット加工ポスター

※画像は「キービジュアル A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

キービジュアル、危籠ビル キービジュアル、禅世遺香 キービジュアル、難破船旅 キービジュアルを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種（キービジュアルver.A、キービジュアルver.B、危籠ビル キービジュアル、禅世遺香 キービジュアル、難破船旅 キービジュアル）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼75mmホログラム缶バッジ

※画像は「隊長 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

各キャラクターのイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全11種（隊長、千秋、家泉、浄天、カラス、飲火、レイン、ヤヌス、時曦、龍井、結）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

