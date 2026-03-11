佐賀からはじまる変革の祭典「SAGA MIRAI FES」を開催しました！

株式会社Mirai Resort

株式会社Mirai Resortと公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（以下、RYO-FU BASE）は、2026年3月5日（木）、CIC Fukuokaにて、佐賀県で生まれている多様な挑戦や取り組みを一堂に集め、語り合い、つながり合い、そして次の一歩へと広げていくイベント「SAGA MIRAI FES」を開催しました。

イベント概要

会場には200名を超える来場者が集まり、終始熱気に包まれました。

◼︎日時：2026年3月5日（木） 16:00～19:50

◼︎会場：CIC Fukuoka（福岡県福岡市天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG 6F）

◼︎形式：現地参加・オンライン（ハイブリット開催）

◼︎参加者数：500名（現地228名・オンライン272名）

◼︎主催：RYO-FU BASE

◼︎企画・運営：株式会社Mirai Resort

当日のプログラム

Session1

１.MIRAI SHOWCASE Startup編

スタートアップ6社が登壇し、それぞれの取り組みやビジョンを5分間のピッチ形式で発表しました。事業の背景や今後の展望について、熱意あふれるプレゼンテーションを実施しました。会場では来場者が真剣に耳を傾ける姿が多く見られ、ピッチ終了後には登壇企業へ関心を寄せる参加者の姿も見られるなど、新たなビジネス連携や共創の可能性を感じさせる時間となりました。

２.MIRAI AWARD Startup編

佐賀で挑戦を続けるスタートアップ6社の取り組みを称える表彰を行いました。

登壇した6社すべてにトロフィーが授与されたほか、佐賀銀行グループ賞・佐賀新聞社賞・サガテレビ賞の企業賞が贈られました。

株式会社tuneX様株式会社新成工務店様株式会社HONZAN様

Session2

３.MIRAI SHOWCASE DX編

DX推進に取り組む4社が登壇し、AIやデジタル技術を活用した業務効率化や生産性向上の取り組みについて5分間のピッチ形式で発表しました。各社がどのようにDXを実践してきたのか、現場で直面した課題や試行錯誤のプロセスも交えながら紹介されました。

会場では来場者が真剣に耳を傾ける姿が多く見られ、地域企業によるDX推進のリアルな取り組みに関心が寄せられました。

４.MIRAI AWARD DX編

DX推進に取り組む企業4社の実践的な取り組みを称える表彰を行いました。

登壇した4社すべてにトロフィーが授与され、会場からはDX推進の取り組みに対する称賛の拍手が送られました。

Session3

５.基調講演「MIRAI SPEECH ～ 佐賀からはじめるイノベーションのリアル ～」

登壇者：経営戦略センター株式会社 代表取締役社長 伊藤 雅仁氏

講演では「佐賀からはじめるイノベーションのリアル」をテーマに、地方から挑戦を生み出すための考え方や実践について語られました。

起業支援や事業創出の経験をもとに、ローカルからスタートアップを生み出す可能性や地域企業との連携の重要性がリアルな事例とともに紹介されました。

６.MIRAI MEETUP

イベントの最後には交流の時間が設けられ、参加者同士のネットワーキングが行われました。会場では登壇者への質問や参加者同士の意見交換が各所で活発に行われ、会場全体が熱気に包まれるような交流の時間となりました。

福岡での開催ということもあり、佐賀県内の企業・起業家と県外のスタートアップ関係者が交流する機会にもなりました。

参加者アンケート結果

挑戦は、つながることで広がっていく。佐賀から、次の未来へ。

◼︎RYO-FU BASEの概要

RYO-FU BASEは、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立したDXとスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DXを目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DXとスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。

https://ryofubase.jp

◼︎株式会社Mirai Resortの概要

株式会社Mirai Resortは、日本の旅館が持つ伝統的なおもてなしの心を大切にしながら、テクノロジーを活用した新たな価値を創造する温泉旅館の運営を目指し設立されました。現在は、長野県阿智村にて「昼神温泉 四季の織 はなや」を運営しています。 また、旅館運営にとどまらず、企業・自治体・スタートアップを対象に、コンサルティング事業も展開しています。現場に入り、対話を通じて課題を可視化し、構想設計から実装まで寄り添う「実行伴走型」のスタイルが特徴です。 さらに、事業開発・マネジメント・組織づくりをテーマとした研修・講演プログラムも提供しており、人材育成や次世代リーダーの育成にも注力しています。

◼︎会社概要

社名：株式会社Mirai Resort

所在地：東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 7F

代表取締役：鈴木文也・三倉信人

設立：2022年10月

URL： https://mirai-resort.jp/





