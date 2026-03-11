夏のご挨拶に“食べられる花束”を。 フルーツブーケ専門店プレジール、お中元・夏ギフトにおすすめの華やかなフルーツギフトを提案
フルーツブーケ専門店「Fruit Bouquets（フルーツブーケ）」を運営するプレジール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅原信治）は、お中元や夏の贈り物にぴったりの華やかなフルーツギフトを公式オンラインショップにて販売しております。
同店が手掛ける「フルーツブーケ」は、フレッシュなフルーツを花束のようにアレンジメントした“食べられる花束”。見た目の華やかさと美味しさを兼ね備えた新感覚のギフトとして、誕生日や記念日、季節の贈り物など幅広いシーンで人気を集めています。
夏の贈り物シーズンであるお中元では、涼しげで健康的なフルーツギフトの需要が高まる傾向があります。プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツを一口サイズにカットして美しくアレンジしているため、届いてすぐに楽しめる点も魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343793/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343793/images/bodyimage2】
◇見て華やか、食べて美味しい“フルーツの花束”
今回おすすめする商品は、彩り豊かなフルーツをブーケのようにデザインした特別なギフト。
メロンやパイナップル、オレンジなど、フレッシュでみずみずしいフルーツを使用し、華やかな見た目と爽やかな味わいを両立させています。
一口サイズにカットされたフルーツは食べやすく、パーティーや家族団らんのシーンでも楽しめるのが特徴です。
お花のような見た目のアレンジメントは、箱を開けた瞬間に驚きと笑顔を届けます。
また、フルーツはビタミンなどの栄養も豊富で、暑い季節の贈り物としても喜ばれるヘルシーギフトです。
◇夏の贈り物に“新しい選択肢”を
近年、お中元ギフトでは従来の飲料や加工食品に加え、「見た目の華やかさ」や「サプライズ性」を重視したギフトが注目されています。
プレジールのフルーツブーケは
・花束のような華やかなデザイン
・新鮮なフルーツの美味しさ
・届いてすぐ楽しめる手軽さ
を兼ね備えた、夏のギフトにふさわしい贈り物です。
商品概要
商品名：(夏)Starmine(スターマイン)
販売予定価格：Mサイズ 16000円（消費税込み・クール便送料込み）
販売場所：フルーツブーケ専門店プレジール公式オンラインショップ
https://fruit-bouquets.com/
※価格・使用フルーツは季節や入荷状況により変更となる場合があります。
◇フルーツブーケ専門店「プレジール」について
プレジールは、フルーツを花束のようにアレンジした“フルーツブーケ”の専門店です。旬のフルーツを厳選し、パティシエが一つひとつ丁寧にデザイン・制作しています。見た目の美しさとフルーツ本来の美味しさを兼ね備えたギフトとして、多くのメディアでも紹介されています。
離れて暮らすご家族やお世話になった方へのお中元としてはもちろん、帰省時の手土産や夏のパーティーギフトとしてもおすすめです。
配信元企業：プレジール株式会社
同店が手掛ける「フルーツブーケ」は、フレッシュなフルーツを花束のようにアレンジメントした“食べられる花束”。見た目の華やかさと美味しさを兼ね備えた新感覚のギフトとして、誕生日や記念日、季節の贈り物など幅広いシーンで人気を集めています。
夏の贈り物シーズンであるお中元では、涼しげで健康的なフルーツギフトの需要が高まる傾向があります。プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツを一口サイズにカットして美しくアレンジしているため、届いてすぐに楽しめる点も魅力です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343793/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343793/images/bodyimage2】
◇見て華やか、食べて美味しい“フルーツの花束”
今回おすすめする商品は、彩り豊かなフルーツをブーケのようにデザインした特別なギフト。
メロンやパイナップル、オレンジなど、フレッシュでみずみずしいフルーツを使用し、華やかな見た目と爽やかな味わいを両立させています。
一口サイズにカットされたフルーツは食べやすく、パーティーや家族団らんのシーンでも楽しめるのが特徴です。
お花のような見た目のアレンジメントは、箱を開けた瞬間に驚きと笑顔を届けます。
また、フルーツはビタミンなどの栄養も豊富で、暑い季節の贈り物としても喜ばれるヘルシーギフトです。
◇夏の贈り物に“新しい選択肢”を
近年、お中元ギフトでは従来の飲料や加工食品に加え、「見た目の華やかさ」や「サプライズ性」を重視したギフトが注目されています。
プレジールのフルーツブーケは
・花束のような華やかなデザイン
・新鮮なフルーツの美味しさ
・届いてすぐ楽しめる手軽さ
を兼ね備えた、夏のギフトにふさわしい贈り物です。
商品概要
商品名：(夏)Starmine(スターマイン)
販売予定価格：Mサイズ 16000円（消費税込み・クール便送料込み）
販売場所：フルーツブーケ専門店プレジール公式オンラインショップ
https://fruit-bouquets.com/
※価格・使用フルーツは季節や入荷状況により変更となる場合があります。
◇フルーツブーケ専門店「プレジール」について
プレジールは、フルーツを花束のようにアレンジした“フルーツブーケ”の専門店です。旬のフルーツを厳選し、パティシエが一つひとつ丁寧にデザイン・制作しています。見た目の美しさとフルーツ本来の美味しさを兼ね備えたギフトとして、多くのメディアでも紹介されています。
離れて暮らすご家族やお世話になった方へのお中元としてはもちろん、帰省時の手土産や夏のパーティーギフトとしてもおすすめです。
配信元企業：プレジール株式会社
プレスリリース詳細へ