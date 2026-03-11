乾式造粒機の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2026-2032年
近年、ものづくりの現場では、環境負荷低減と生産効率向上を両立する「グリーン・サステナブル製造」へのシフトが加速しています。こうした中、液体バインダーや溶剤を一切使用せずに粉体から顆粒を形成する乾式造粒技術が、医薬品、食品、化学業界において戦略的な重要性を増しています。
当社GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「乾式造粒機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートは、2021年から2032年に至る市場データを基に、乾式造粒機市場の構造、成長ドライバー、そして将来のビジネス機会を包括的に分析しています。
乾式造粒機とは何か？その本質的価値
乾式造粒機は、ローラーコンパクションやスラッギングといった機械的な力を利用し、粉末原料を直接顆粒に圧縮成型する装置です。最大の特長は、水や有機溶剤を一切添加しないプロセスである点にあります。
これにより、
熱や水分に敏感な原料（医薬品原薬、機能性食品素材など）の品質を損なわない
後続の乾燥工程が不要となり、省エネルギー・省スペースを実現
溶剤使用に伴う爆発リスクや環境規制対応の負荷を軽減
連続生産への親和性が高く、製造リードタイムを短縮
といった多大なメリットをもたらします。湿式造粒が主流だった従来の製造ラインにおいて、乾式造粒は「品質」「コスト」「環境」のトライレンマを解消する革新的なソリューションとして、業界のリーダーたちから熱い注目を集めているのです。
世界市場の規模と成長軌道
当社の調査によると、2024年における世界の乾式造粒機市場は、約2億1,000万米ドルと評価されています。この市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9% で成長を続け、2031年には2億8,000万米ドルに達する見込みです。
この堅調な成長を支えるのは、以下のような産業構造の変化です。
ジェネリック医薬品・OTC薬の生産拡大: 世界的な医療費抑制圧力を背景に、コスト効率に優れたジェネリック医クスリの需要が拡大。乾式造粒は、その生産効率の高さから、主要な製剤プロセスとして採用が進んでいます。
FDAやPMDAなどの厳格な規制対応: 特に北米市場では、FDAの厳しい品質要件に対応するため、高精度で再現性の高い乾式造粒プロセスへの依存度が高まっています。
サステナビリティへの意識変革: 欧州を中心に、カーボンニュートラルや廃液削減への取り組みが企業価値を左右する時代です。水や溶剤を使わない乾式造粒は、まさにこのトレンドに合致します。
新興国市場の産業高度化: 中国、インドをはじめとするアジア太平洋地域では、医薬品・化学産業の急速な発展に伴い、高品質な顆粒を安定的に生産できる乾式造粒機への投資が活発化しています。
市場を特徴づける主要プレイヤーと競争環境
本市場では、長年の技術蓄積を持つグローバルリーダーと、特定地域や用途に強みを持つニッチプレイヤーが競合しています。
主要企業には以下のような企業が含まれます。
Fitzpatrick
Hosokawa（ホソカワミクロン）
Alexanderwerk
Freund Corporation
