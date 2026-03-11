エンドギアカップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（フランジ付きスリーブギアカップリング、一体型スリーブギアカップリング）・分析レポートを発表
2026年3月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エンドギアカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エンドギアカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のエンドギアカップリング市場規模は2024年に1979百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には2717百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.7%とされており、重負荷・高精度用途を中心に安定的な需要が続く市場だと考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。カップリングは素材や加工、供給網が国際的に関係しやすく、通商政策や物流環境の変化がコストや納期に影響しうるため、政策面の評価が重要な論点として扱われています。
________________________________________
エンドギアカップリングは、ギアの噛み合いによってトルクを伝達するカップリングです。一般的に、ギアを備えた2つの端部プレートで構成され、噛み合いにより効率的に動力を伝えます。高いトルク伝達能力と安定性を持ち、高精度かつ高負荷が求められる機械システムで用いられます。2本の軸を連結する機能に加え、一定範囲で軸方向および半径方向のずれを吸収できる点も特徴です。
需要の中心は、稼働信頼性が重視される回転機械や重工設備などであり、設備の更新需要や保全需要が市場を下支えすると考えられます。特に高負荷条件や精度要求の高い用途では、カップリングの性能と耐久性が設備の安定稼働に直結しやすいため、品質重視の購買が発生しやすい市場構造になりやすいです。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のエンドギアカップリング市場を対象に、定量分析と定性分析の両面からまとめた包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に分析を行い、市場構造と競争状況を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争、需給動向、需要変化の主要因についても検討しています。
分析期間は2020年から2031年であり、消費額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの成長機会や市場特性を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、どのセグメントが成長を牽引するかを比較できます。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の促進要因、制約要因、機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、事業計画や製品戦略、販路戦略の検討に活用しやすい内容になっています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のエンドギアカップリング市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向といった観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較しやすくしています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「エンドギアカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、エンドギアカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のエンドギアカップリング市場規模は2024年に1979百万ドルと評価されています。市場は緩やかな拡大が見込まれており、2031年には2717百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.7%とされており、重負荷・高精度用途を中心に安定的な需要が続く市場だと考えられます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応をあわせて評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。カップリングは素材や加工、供給網が国際的に関係しやすく、通商政策や物流環境の変化がコストや納期に影響しうるため、政策面の評価が重要な論点として扱われています。
________________________________________
エンドギアカップリングは、ギアの噛み合いによってトルクを伝達するカップリングです。一般的に、ギアを備えた2つの端部プレートで構成され、噛み合いにより効率的に動力を伝えます。高いトルク伝達能力と安定性を持ち、高精度かつ高負荷が求められる機械システムで用いられます。2本の軸を連結する機能に加え、一定範囲で軸方向および半径方向のずれを吸収できる点も特徴です。
需要の中心は、稼働信頼性が重視される回転機械や重工設備などであり、設備の更新需要や保全需要が市場を下支えすると考えられます。特に高負荷条件や精度要求の高い用途では、カップリングの性能と耐久性が設備の安定稼働に直結しやすいため、品質重視の購買が発生しやすい市場構造になりやすいです。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界のエンドギアカップリング市場を対象に、定量分析と定性分析の両面からまとめた包括的な市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に分析を行い、市場構造と競争状況を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争、需給動向、需要変化の主要因についても検討しています。
分析期間は2020年から2031年であり、消費額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの成長機会や市場特性を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、どのセグメントが成長を牽引するかを比較できます。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の促進要因、制約要因、機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、事業計画や製品戦略、販路戦略の検討に活用しやすい内容になっています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界のエンドギアカップリング市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向といった観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較しやすくしています。