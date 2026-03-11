株式会社サンクユー、人手不足を成長機会に変えるBtoB-EC経営戦略を公開 ― “属人化しない受注体制”の構築で労働力不足を突破する実践ガイド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342343/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、進行する労働力不足に対して 単なる採用ではなく受注体制の最適化を戦略化する方法 を解説した最新コラム『人手不足を成長の機会に変える経営戦略｜BtoB-ECによる「属人化しない」受注体制の構築』を公開しました。
本コラムは、経営層や業務改善担当者を対象に、「人手不足という課題を成長の機会に変えるために必要な視点」と、BtoB-EC を導入することで受注業務の属人化を解消し、組織としての強い体制を構築する方法を分かりやすく整理しています。
■ 背景：労働力不足が直面するBtoB企業の構造的課題
製造業・卸売業・印刷業などの BtoB 企業では、
高齢化・採用難・業務負荷の増加により受注処理や顧客対応が人手に依存しがちです。
その結果、以下のような課題につながっています
・特定担当者に依存した受注処理
・教育コストの増大
・業務効率の低下
・ミスや手戻りの増加
・成長機会を逸する
人手不足は単なる労働力の問題ではなく、組織の競争力・収益性・顧客体験に影響する経営課題となっています。
本コラムでは、単なるシステム導入ではなく、BtoB-ECを 経営戦略として活かす 視点から、属人化しない受注体制の構築プロセスを解説しています。
■ コラムで解説している主な内容
1．属人化が生む受注業務のリスク
担当者の経験・勘に依存したプロセスが、事故・遅延・顧客不満を誘発する構造的な原因。
2．受注プロセスの可視化と業務分解
現状フローの可視化、リードタイム測定、ボトルネック検出など改善の出発点。
3．BtoB-EC導入による標準化と自動化
再注文・顧客別価格・承認フロー・基幹連携を含む標準化された受注フロー の構築手法。
4．運用定着化と継続改善の設計
社内合意、教育・マニュアル整備、改善サイクル設計など、システム導入後も効果を持続させる鍵。
5．指標と成果の可視化
業務時間削減、受注精度向上、顧客満足向上といった KPI の設計と追い方。
■ コラムはこちら
人手不足を成長の機会に変える経営戦略｜BtoB-ECによる属人化しない受注体制の構築
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-labor-shortage-solution-management-strategy/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-EC の構築・移行・改善を通じて、「属人化しない受注体制」「労働力不足を組織力に変える仕組み」を実現する支援を提供しています。
具体的な支援内容
・現状受注フローの可視化・改善設計
・BtoB-EC 構築・カスタマイズ（EC-CUBEを中心）
・基幹/販売/在庫システムとの連携設計
・再注文・承認・見積承認フローの標準化
・教育・運用ルール整備による定着化支援
「受注業務が特定担当者に依存している」
「人手を増やしても改善しない」
「EC導入が成果につながるか不安」
といった課題をお持ちの企業様からのご相談をお待ちしています。
貴社の現状に合わせた最適な改善プランをご提案いたします。
■ こんな企業様におすすめ
・受注担当者の属人化が進んでいる
・人手不足を理由に成長戦略が描けない
・BtoB-ECを戦略的に導入したい
・業務の標準化・自動化を実現したい
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、進行する労働力不足に対して 単なる採用ではなく受注体制の最適化を戦略化する方法 を解説した最新コラム『人手不足を成長の機会に変える経営戦略｜BtoB-ECによる「属人化しない」受注体制の構築』を公開しました。
本コラムは、経営層や業務改善担当者を対象に、「人手不足という課題を成長の機会に変えるために必要な視点」と、BtoB-EC を導入することで受注業務の属人化を解消し、組織としての強い体制を構築する方法を分かりやすく整理しています。
■ 背景：労働力不足が直面するBtoB企業の構造的課題
製造業・卸売業・印刷業などの BtoB 企業では、
高齢化・採用難・業務負荷の増加により受注処理や顧客対応が人手に依存しがちです。
その結果、以下のような課題につながっています
・特定担当者に依存した受注処理
・教育コストの増大
・業務効率の低下
・ミスや手戻りの増加
・成長機会を逸する
人手不足は単なる労働力の問題ではなく、組織の競争力・収益性・顧客体験に影響する経営課題となっています。
本コラムでは、単なるシステム導入ではなく、BtoB-ECを 経営戦略として活かす 視点から、属人化しない受注体制の構築プロセスを解説しています。
■ コラムで解説している主な内容
1．属人化が生む受注業務のリスク
担当者の経験・勘に依存したプロセスが、事故・遅延・顧客不満を誘発する構造的な原因。
2．受注プロセスの可視化と業務分解
現状フローの可視化、リードタイム測定、ボトルネック検出など改善の出発点。
3．BtoB-EC導入による標準化と自動化
再注文・顧客別価格・承認フロー・基幹連携を含む標準化された受注フロー の構築手法。
4．運用定着化と継続改善の設計
社内合意、教育・マニュアル整備、改善サイクル設計など、システム導入後も効果を持続させる鍵。
5．指標と成果の可視化
業務時間削減、受注精度向上、顧客満足向上といった KPI の設計と追い方。
■ コラムはこちら
人手不足を成長の機会に変える経営戦略｜BtoB-ECによる属人化しない受注体制の構築
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-labor-shortage-solution-management-strategy/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-EC の構築・移行・改善を通じて、「属人化しない受注体制」「労働力不足を組織力に変える仕組み」を実現する支援を提供しています。
具体的な支援内容
・現状受注フローの可視化・改善設計
・BtoB-EC 構築・カスタマイズ（EC-CUBEを中心）
・基幹/販売/在庫システムとの連携設計
・再注文・承認・見積承認フローの標準化
・教育・運用ルール整備による定着化支援
「受注業務が特定担当者に依存している」
「人手を増やしても改善しない」
「EC導入が成果につながるか不安」
といった課題をお持ちの企業様からのご相談をお待ちしています。
貴社の現状に合わせた最適な改善プランをご提案いたします。
■ こんな企業様におすすめ
・受注担当者の属人化が進んでいる
・人手不足を理由に成長戦略が描けない
・BtoB-ECを戦略的に導入したい
・業務の標準化・自動化を実現したい
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ