大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年4月1日（水）から5月6日（水・休）の期間、阪急三番街×阪急電車「阪急電車フェスティバル2026 in 阪急三番街」を開催いたします。

毎年ご好評をいただいている本イベントは、阪急電車と阪急三番街がコラボレーションし、阪急電車の魅力を親子で楽しく体感できる企画として実施しています。今年も、春のおでかけシーズンにぴったりのコンテンツを多数ご用意し、阪急三番街館内各所でワクワクする体験をお届けします。





■オープニングイベント

GWに先駆け、4月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）は

親子で楽しめるオープニングイベントを実施いたします。





1. ミニトレイン体験

阪急電車のミニトレインが三番街に登場。





時間：10:00～17:00（最終受付16:50）

開催場所：北館B2F ステージ前

参加条件：無料（小学生以下のお子様限定）

※混雑時は整理券を配布いたします。

※保護者の方もご乗車いただけます。

※機器のトラブルが発生した場合、イベントは中止いたします。





2. フォロー・リポストでGet！阪急三番街オリジナル手ぬぐいプレゼント

阪急三番街公式グルメインスタグラムをフォロー＆対象の投稿をリポストで便利でかわいいオリジナル手ぬぐいをプレゼント（各日先着1,000名様）





時間：10:00～17:00（当日分がなくなり次第終了）

場所：北館B2F 中央階段横

参加条件：無料（インスタグラムでの参加条件があります）





阪急三番街公式グルメインスタグラム：

※阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォローとリポスト画面のご提示で参加可能。

※期間中お一人様1アカウント限り。

※各日の参加予定数に達し次第受付終了。

※インスタグラムを使用できない端末は対象外です。





■3月30日（月）10:00に、詳細の情報を公開！

皆さまにお楽しみいただけるよう、他にもご好評の事前応募制イベントや阪急電車のイベントを実施いたします。

3月30日（月）10:00に情報公開、

4月1日（水）10:00より事前応募の受付を開始いたします。









