アナライザ／ジェネレータやビデオテスト、DisplayPortテスト機器の分野で世界的リーダーであるテレダイン・レクロイ(日本社名：テレダイン・ジャパン、所在地：東京都府中市、代表取締役：原 直/はら ただし)は、業界をリードするquantumdata M42de DisplayPort 2.1 アナライザ／ジェネレータシステムに、VESA(Video Electronics Standards Association)が策定したDisplayPort Automotive Extension(AE)のサポートを追加したことを発表しました。

これにより、次世代の車載ディスプレイにおける機能安全性と相互運用性の新たな時代が始まります。





テレダイン・レクロイ 「quantumdata M42de」アナライザ／ジェネレータシステム





近年、自動車業界はCASE(Connected、Autonomous、Shared、Electrified)化が急速に進み、車内にはこれまで以上に高解像度のディスプレイが搭載されるようになっています。これらのディスプレイは、ISO 26262の機能安全基準や高度なセキュリティ要件を満たす必要があります。

しかし、コネクテッドカーの可能性を最大限に引き出すには、DisplayPort AEのような新技術が欠かせません。DisplayPort AEは、先進的な車載インフォテインメントにおいて、強固な安全性・セキュリティ・相互運用性を提供します。





本発表に関して、VESA エグゼクティブディレクターのBill Lempesis氏は、次のように述べています。

「VESAの新しいAutomotive Extension Services標準は、最新のDisplayPortおよびeDP技術を基盤とし、車載ディスプレイに新時代の安全性とセキュリティをもたらすものです。テレダイン・レクロイがAE対応機器のテストをサポートしたことで、開発者はこの重要なプロトコルの普及に向けて、安全性と信頼性を確保するための重要なツールを手に入れました。」





さらに、Teledyne LeCroy本社では、CES 2026(Las Vegas、Palazzo 内 VESA Technology Suite)において、M42deプラットフォームによる DisplayPort AEデモを実施しました。

このデモでは、BTA Design Servicesが提供するAutomotive Extensions IPリファレンスデザインを用い、実際の相互運用性やコンプライアンス検証を行い、車載向けDisplayPort技術に対する高い関心を集めました。





今回のDisplayPort AE対応により、Teledyne LeCroyは、VESA技術の早期採用者が設計をテスト・検証し、イノベーションを加速させることを支援し続けます。

新たな機能を搭載したquantumdata M42deは、自動車メーカーやティア1サプライヤーが、安全性、相互運用性、VESA の今後のDisplayPort AEロゴ認証プログラムへの準拠を確実に達成することを可能にします。









テレダイン・レクロイのquantumdata Automotive Extensionsのサポートは、M42de検証プラットフォーム向けのオプションとして提供可能です。詳細情報については、以下サイトをご覧ください。

https://ja.teledynelecroy.com/protocolanalyzer/quantumdata-m42de









ニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置く、Teledyne LeCroy Inc.(テレダイン・レクロイ)は、性能検証、コンプライアンス試験、複雑な電子システムのデバッグを迅速かつ高精度に行うための先進的なオシロスコープ、プロトコル・アナライザ、その他のテスト機器を製造・販売するリーディングカンパニーです。1964年の創業以来、当社は「Time-to-Insight」を向上させる革新的な製品に強力なツールを組み込むことに注力してきました。解析結果を得るまでの時間を短縮することで、ユーザーは複雑な電子システムの欠陥を迅速に発見して修正することができ、様々なアプリケーションや製品の市場投入までの時間を劇的に短縮することができます。詳細は、(本社サイト： https://www.teledynelecroy.com/ または、日本サイト： https://ja.teledynelecroy.com/ )をご覧ください。





