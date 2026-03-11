新しいおもてなしの感動を創造するFSX株式会社(東京都：国立市 代表取締役社長：藤波克之、以下「FSX」)は、2026年3月28日(土)に高円寺阿波おどりと津軽三味線による演舞公演をFSXホールにて開催します。本公演は、FSXホールのネーミングライツ取得を記念し、創業家ゆかりの高円寺の文化と、創業の地である国立の文化が交差する象徴的な舞台として、日本の「和」文化の魅力と躍動感を届ける特別な舞台となります。





FSXは東京都国立市が所有する「くにたち市民芸術小ホール」並びに「くにたち市民総合体育館」(以下、両施設)の愛称を命名する権利(ネーミングライツ)を取得し、2025年4月1日より両施設の愛称はそれぞれ「FSXホール」「FSXアリーナ」として運用が開始されています。国立市初となるネーミングライツ取得のFSXホール記念事業として、このたび日本の伝統文化の魅力を広く発信するとともに、地域文化の交流促進を目的として企画しました。なおFSXアリーナ記念事業は、昨年2025年9月にオリンピック選手を招いた「フェンシング教室」( https://www.fsx.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/20250918_namingrightsivent_fensing.pdf )を開催しています。





FSXホールで伝統文化「和」の演舞公演





「おしぼりはモノのサービスでなく心のサービス」を理念に、高円寺出身の藤波璋光が貸しおしぼり業としてFSXの前身である「藤波タオルサービス」を東京都国立市に創業し、FSXへの社名変更を経て来年創業60周年を迎えます。おしぼりの起源は古くは江戸時代、旅人の汚れを拭い、疲れを癒したのが始まりと言われています。以来、衛生とおもてなしのツールとして受け継がれてきたこの素晴らしいおしぼりを、FSXは世界に誇る「OSHIBORI」文化として、国内はもとよりアメリカを始めとした海外にも、販売及および文化発信活動を行っています。

旧阿波国・徳島県を発祥とする阿波おどりは、日本三大盆踊りの一つとして約400年の歴史を持つ伝統文化です。高円寺阿波おどりは70年前に商店街の町おこしの一環として始まり、現在では約100万人の観客を動員する、本場徳島にも引けを取らない阿波おどりとして全国的に知られています。

創業家が繋ぐ「和」の伝統文化を国立市の皆様にお楽しみいただける、1日限りの特別公演です。





FSXはこれからも創業の理念を継承し、FSXアリーナを通じて市民の皆様や次世代を担う子供たちの健康と文化を支える地域活動に貢献していくとともに、FSXが掲げるミッション「おもてなしの感動を創造し、世界中に笑顔を届ける」の実現を目指してまいります。









【参考資料】

FSXホール・ネーミングライツ記念事業

～高円寺阿波おどりと津軽三味線による「和」演舞公演～

FSXホールのネーミングライツ導入を記念し、阿波おどりと津軽三味線の迫力ある演舞・演奏が楽しめる特別公演を開催します。

徳島伝統芸能「阿波おどり」の魅力を伝える高円寺阿波おどり連協会に所属する「菊水連」と、津軽三味線全国大会の優勝者にして国内外で演奏を行う「廣原三弦道」による、この日のための1日限りの公演です。ダイナミックな演舞と迫力のある演奏、そして阿波おどりの体験が楽しめるFSXホール特別公演を是非、お楽しみください。





【出演】

阿波踊り： 高円寺連協会所属「菊水連」





(三味線)廣原武美 (民謡)柿崎竹美 (和太鼓)鈴木淳一





【開催概要】

日時 ： 2026年3月28日(土) 14：30～15：30(受付開始は14：00～)

場所 ： FSXホール(くにたち市民芸術小ホール)(富士見台2-48-1)

定員 ： 市内在住・在学・在勤の270名

小学3年生以下は保護者同伴必須となります

＊応募多数の場合は抽選とさせていただきます

参加費： 無料

主催 ： FSX株式会社

共催 ： 国立市、NPO法人菊水連

協力 ： 廣原三弦道、NPO法人国立市観光まちづくり協会









＜FSX株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/

「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念に、1967年に貸しおしぼり業の「藤波タオルサービス」として創業し、創業50年を機に社名を「FSX株式会社」に一新し、次の50年に向けた革新的なサービスを創造する事業を展開していきます。日本発祥のおしぼりを、衛生とおもてなしの「おしぼり文化」として再定義し、抗ウイルス・抗菌の衛生技術『VB(ブイビー)』や製造加工機の開発、アロマやデザインを取り入れ、OSHIBORIを文化ごと世界に輸出するなど、ソフトとハードの両面からおしぼりの新たな価値や市場を創出しています。2025年にはFSXのブランドコンセプトを伝える新スタイルの飲食店「Expression Kawaguchiko」を富士河口湖町に開業。国内外へ広くOSHIBORI文化を広めるため、おしぼりから広がるおもてなしの感動を創造し続けます。





通販サイト「イーシザイ・マーケット」 ： https://www.e-shizai.net/

ポケットおしぼり ： https://www.pocket-oshibori.jp/

抗ウイルス・抗菌『VB』 ： https://www.virusblock.jp/

エイジングケアサポート『VB-COSME-』 ： https://www.pocket-oshibori.jp/

おしぼり冷温庫『REION』 ： https://www.reion.jp/

FSX Facebookページ ： https://www.facebook.com/fsx.co.jp/

FSX Instagram( @fsxkoho ) ： https://www.instagram.com/fsxkoho/

FSXリクルーティングサイト ： https://www.fsx.co.jp/careers/

フレンチカフェ＆テラス『Expression Kawaguchiko』： https://f-expression.com/kawaguchiko/









＜FSX富士株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/fsxfuji_oshibori/

FSX富士株式会社は、東京・国立の地で創業55年を迎えるFSX株式会社のグループ会社として、2020年9月に富士河口湖町に設立いたしました。「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念として、富士五湖を中心におしぼりのレンタル、企画販売事業を展開しています。FSXグループならではの、抗ウイルス「VBおしぼり」や、天然アロマのおしぼり等、エリア唯一のおしぼりを提供しています。今年、富士河口湖町の観光資源であるラベンダーを活用した『ふじぴょん』おしぼりを開発。今後も観光資源豊富な富士山麓の地で、地域密着型事業による利点を活かしたマーケティングにより、おしぼりの新たな可能性を引き出す積極的な製品開発を行ってまいります。