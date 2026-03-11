セリスタ株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤承正)は、2026年4月5日(日)に、金子 俊之先生(NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『オーソモレキュラー分子栄養医学の原点と正統─創始者に連なる視点から語る科学と臨床─』を開催します。









◇見どころ/主な学習のポイント◇

『オーソモレキュラー分子栄養医学の原点と正統─創始者に連なる視点から語る科学と臨床─』

※NPO法人オーソモレキュラー分子栄養医学協会コラボ特別企画

金子 俊之 先生 / Dr. Toshiyuki Kaneko

医師・医学博士

NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事

順天堂大学附属順天堂医院 膠原病リウマチ内科 講師





1)分子整合栄養医学の原点について

2)分子整合栄養医学の基本理論

3)細胞と栄養の関係

4)血液検査で栄養状態の可視化ができる

5)栄養療法による医科歯科連携で全身疾患予防

※キーワード：オーソモレキュラー分子栄養医学、オプティマルドーズ、血液検査による栄養評価、個別化栄養療法、医科歯科連携





▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DwYjriU3RyGdPAkCd-EG6A#/registration





◇講師紹介◇

金子 俊之 先生 / Dr. Toshiyuki Kaneko

医師・医学博士

NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事

順天堂大学附属順天堂医院 膠原病リウマチ内科 講師(2026年1月～)





《ご経歴》

2006年、金沢医科大学医学部を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院にて初期臨床研修を修了。引き続き、同大学大学院医学研究科を修了し、医学博士号を取得。

2013年より順天堂大学膠原病・リウマチ内科にて助教を務め、2025年に講師へ昇任。同年4月には、オーソモレキュラー分子栄養医学の普及と体系化を担うNPO法人の代表理事に就任。

臨床医としての豊富な経験と研究者としての知見をあわせ持ち、分子整合栄養医学の先駆者の理念を受け継ぎながら、現代の臨床現場に即した実践的なアプローチを追求している。本講座では、医学的根拠に基づき、臨床応用を重視した視点からオーソモレキュラー分子整合栄養医学の指導を行っている。









◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

【番組名】 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 2

【開催日時】 ： 2026年4月5日(日) 10:00～12:00

【開催形式】 ： Zoomオンラインセミナー

【プログラム】 ：





10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『オーソモレキュラー分子栄養医学の原点と正統─創始者に

連なる視点から語る科学と臨床─』

金子 俊之 先生 / Dr. Toshiyuki Kaneko

医師・医学博士

NPO法人 オーソモレキュラー分子栄養医学協会 代表理事

順天堂大学附属順天堂医院 膠原病リウマチ内科 講師

12:00 エンディング





【参加費】 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

【対象】 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

【定員】 ： 1,000人

【お申込み方法】 ： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DwYjriU3RyGdPAkCd-EG6A#/registration

【企画・主催】 ： セリスタ株式会社

Tel： 03-3863-1003 E-mail： info@selista.jp

【Wellness Breeze site】： https://www.well-br.jp





是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。









■会社概要

社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

サプリメントの開発・販売

経営コンサルティング