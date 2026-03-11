写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は株式会社スポーツストーリーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小竹克幸）が運営する「バルシューレ東京」とのスポンサー契約を、2026年3月1日に締結いたしました。

当社はこれまで、「想い出に驚きと感動を」という理念のもと、教育・保育・スポーツ・エンターテインメント分野において、写真を通じた想い出共有の価値を提供してまいりました。このたび、子どもたちの健全な成長とスポーツ文化の普及に取り組むバルシューレ東京の活動趣旨に共感し、スポンサーとしてその活動を支援する運びとなりました。

バルシューレは、特定のスポーツ種目に限定せず、さまざまな種類のボールと多様なゲームを通じて、子どもたちが「考え、判断し、行動する力」を養うことを目的としたプログラムです。勝敗や技術の優劣にとらわれず、運動の楽しさや多様な動きを体験することを重視しています。株式会社スポーツストーリーズが運営するバルシューレ東京は、子どもたち一人ひとりの個性や成長段階に寄り添いながら、スポーツを通じた豊かな体験の場を提供しています。

当社は、子どもたちが考え、判断し、行動する力を育む過程で生まれる一瞬一瞬の表情や挑戦の姿は、子どもたちの成長を映し出す「想い出」であると考えています。本スポンサー契約を通じて、子どもたちの挑戦や成長の過程を、より多くのご家族や関係者と共有できる環境づくりに貢献してまいります。

■各代表コメント

本スポンサー契約の締結にあたり、両社代表より以下のコメントが寄せられています。

【株式会社スポーツストーリーズ 代表取締役 小竹様（バルシューレ東京代表）】

バルシューレは、特定の競技に縛られず、遊びを通じて思考力や社会性を育み、子供たちが自ら未来を切り拓く力を養うための『教育プラットフォーム』です。今回のハッピースマイル様との提携は、単なる写真販売の導入ではありません。運動が苦手な子でも、必死にボールを追いかけ、笑顔で挑戦する一瞬を『写真』として残すことで、子供自身が自分の頑張りを再認識し、自己肯定感を深める強力なツールになると確信しています。活動の中での『真剣な表情』や『仲間と協力する姿』を家庭に届けることで、親子のコミュニケーションを深め、家庭の中にバルシューレという成長の物語（ストーリー）を共有していく。ハッピースマイル様は、子供たちの成長というドラマを記録し、家族に届けるための最高のパートナーです。この地域企業同士のシナジーにより、子供たちの明るい未来を共に創造してまいります。

【株式会社ハッピースマイル 代表取締役社長兼CEO 佐藤】

バルシューレ東京様の取り組みは、子どもたちが「考え、判断し、行動する」ことを楽しみながら身につけていく、まさに"挑戦の連続"だと感じています。勝ち負けや技術だけでは測れない、悔しさも喜びも全部含めたその時間こそが、人生を支える大切な「想い出」になります。私たちハッピースマイルは、写真を売る会社ではなく、想い出という感情体験に「驚きと感動」を届ける会社でありたいと考えています。子どもたちの挑戦の場で生まれる一瞬の表情や、仲間と挑む姿は、未来で何度でも心を強くしてくれる"宝物"です。今回のスポンサー契約を通じて、その宝物がもっと自然に、ご家族や関係者に届き、共有されつながりが深まる環境づくりに貢献してまいります。そして、こうした挑戦の場を支え、応援の輪が広がる環境を整えることは、私たちが大切にする「ファンを作りファンを増やす」に直結します。バルシューレ東京の皆さま、子どもたち、ご家族にとって、「困ったらハッピースマイル」と思い出していただける存在になれるよう、皆さまの挑戦に寄り添い、ともに未来をつくってまいります。

■バルシューレ東京 運営概要（https://ballschule.jp/）

会社名：株式会社スポーツストーリーズ所在地：東京都千代田区麹町4丁目8-1 The Mock-up302代表取締役：小竹克幸

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,900団体（2026年2月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp