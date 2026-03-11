3月13日（金）から 3月29日（日）までの期間中、全国の「REGAL SHOES」、「R+ PLUS REGAL CORPORATION」にてお買い上げいただくと

A ）REGAL MEMBERS「ポイント2倍」B ）REGAL オリジナルショルダーバッグ〈ブラック or ベージュ〉いずれかひとつプレゼント！（ B のプレゼントは、合計 15,000 円（税込）以上お買上げの場合に限り選べます。）

PRESENT & BIG CHANCE CAMPAIGN

各ランクに応じてもらえるポイントを期間中２倍プレゼント。

※一部のサービスはキャンペーンの対象外です。 ※プレゼントは、 REGAL MEMBERS へのご入会（無料）が必要です。※REGALオリジナルショルダーバッグ〈ブラック or ベージュ〉は数に限りがあるため、なくなり次第終了いたします。※セール商品・修理・有料サービスは会員ランクに関わらず、ご購入金額（税抜）200 円につき 1 ポイントの 2 倍（2ポイント）となります。

REGAL WEEK 2026

- 開催期間：3月13日（金）～ 3月29日（日）

- 対象ショップ

※ REGAL ONLINE SHOP でのお買い上げは、オリジナルショルダーはお選びいただけません。「ポイント 2 倍」のプレゼントのみになります。※ BIGチャンス、「ギフトカード」の抽選にはご応募いただけます。