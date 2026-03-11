セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）が国内外で販売しているプロジェクター1機種とプリンター1機種が、世界的に著名なデザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞しました。





「iF DESIGN AWARD」は1954年以来、ドイツを本拠地とするiFインターナショナル・フォーラム・デザイン主催のもと革新的な工業製品デザインを選定し、現在では最も権威のある賞の一つとして国際的に認知されています。この賞は、実用性、技量、革新度、環境への配慮、機能性、使い勝手、安全性、美しさ、ユニバーサルデザインといった多岐にわたる選定基準をクリアしたものだけに与えられます。今回は、68の国・地域から約10,000件のエントリーがあり、129名の専門家による審査が行われました。

＜受賞デザイン＞

■ホームプロジェクター [EF-72, EF-71, EF-52, EF-51]

EF-72

Google TVTM*1 OS搭載のスマートプロジェクターです。独自の３LCD×３色光源のTriple Core Engineにより明るく色鮮やかな映像を実現。Sound by Bose*2スピーカーが生み出す臨場感あふれるサウンドと合わせて最高の視聴体験を味わえます。

スタンドライトを思わせる角度調整可能なスタンドとリアルタイム自動補正機能で、設置調整の手間なく、簡単に大画面映像を楽しめます。さらに空間を彩るアンビエントライト*3が豊かな雰囲気を演出。映像を見る時間を特別なひとときへと変える上質な体験を提供します。

EF-72、EF-71：

https://www.epson.jp/products/homeprojector/ef72/

*1 Google TVTMはGoogle LLC の商標または登録商標です。

*2「Bose」および「Sound by Bose」は、Bose Corporationの商標または登録商標です。

*3 空間を演出する間接照明。

■インクジェットプリンター [ET-4950/3950/2950 series, EW-M678FT/638T, L6360]

EW-M678FT/EW-M638T

小規模オフィス/ホーム向けの大容量エコタンク搭載プリンターです。在宅勤務の定着により、ホーム環境でも生産性の向上や快適に働ける環境、空間デザインへの関心が高まると想定し、ホーム環境に調和する外観と使いやすさを両立したデザインに仕上げました。

従来機種に比べて製品の長寿命化も実現し、環境に配慮した設計となっています。

EW-M678FT：

https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm678ft/

EW-M638T：

https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm638t/

＊製品名や販売状況は地域によって異なる場合があります。