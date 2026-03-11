東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）の課外活動団体の医療福祉ボランティア部主催で「学生とちょこっと健康チェックカフェ」を開催します。

■開催日時

2026年3月15日(日) 13時00分～16時00分

■場所

千葉県旭市 いいおかユートピアセンター（千葉県旭市横根1365番地25）

■事前予約／参加費

・事前予約不要

・参加費無料

■内容

・お茶を飲みながら来場者や学生との歓談

・健康チェック：血圧測定、握力測定

・無料医療相談（NPO法人Smile and Hope 太田守武医師も参加）

■医療福祉ボランティア部について

本学の課外活動団体で、「震災を風化させない」を活動テーマの一つとして活動しています。これまでに学生達は何度も東北地方を訪問し、語り部の方から学び、千葉県内で東日本大震災を語り継ぐ活動を実施してきました。2025年8月9日（土）の東京情報大学公開講座では「震災を風化させない～学生が被災地を訪ねて」をテーマに、学生達が講演をおこないました。

千葉県旭市においても東日本大震災で甚大な被害を受けていることを学び、旭市防災資料館などを訪れるなかで旭市の語り部の方や地域住民の方々との交流を深めていきました。

学生達は旭市の地元の方々と交流し、震災や今の様子を学ぶことと地域の方々に少しでも役立てることを目標に、健康チェックもできるカフェとして今回の「学生とちょこっと健康チェックカフェ」を開催することにしました。