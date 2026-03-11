ビルメンテナンス事業を展開する株式会社アドバンスサービス（東京都大田区）は、新卒採用の追加募集を行うと発表した。待遇強化の一環として、大学卒業者の初任給を最大35万円（各種手当含む）とする制度を打ち出している。清掃業界における大卒初任給は平均約23万円とされており、同社の提示額は最大で約12万円高い水準となる。人材不足が課題となる業界において、若手人材の確保と長期的な人材育成を目的とした取り組みだ。同社はオフィスビルやマンション、商業施設などの清掃・ビルメンテナンスを中心に事業を展開しており、現在は全国各地に支店を拡大。清掃業務に加え、設備管理や警備、家事代行、フレグランス事業など、建物や職場環境に関するサービスを総合的に提供している。

背景には「中期経営計画」と全国NO.1を目指す「グループ展開」

今回の待遇強化の背景には、同社が掲げる中期経営計画「売上35億円」の達成と、全国規模でのグループ展開がある。拠点拡大に伴い、将来的に会社を支える幹部候補の育成を見据えた採用を進めているという。同社では新人でも安心して業務に取り組めるよう、段階的な研修制度を整備。清掃技術や安全管理などを体系的に学べる環境を用意している。

「あだ名制度」などユニークな取り組みも！

同社人事部は「社員一人ひとりの成長を大切にし、実務スキルだけでなく、お客様に感謝されるための人間力を育てていきたい」とコメントしている。社内には若手社員も多く、社員同士がニックネームで呼び合う「あだ名制度」などユニークな取り組みも導入。風通しの良い社風づくりにも力を入れているという。

2026年3月16日 東京支店で会社説明会開催！

同社は現在、新卒採用を積極的に進めており、2026年3月16日に東京支店（東京都大田区）で会社説明会を開催予定。地方学生の採用も視野に入れており、全国からの応募を受け付けている。同社は「いないと困る銘脇役」を企業理念に掲げ、清掃・ビルメンテナンス業界の価値向上と人材育成に取り組んでいくとしている。（お問い合わせ）株式会社アドバンスサービス人事部東京都大田区新蒲田2-1-8電話：03-6411-7430メール：advan200@advance1997.co.jpQRコードからの応募

アドバンスサービス全国支社・支店

東京、大阪、名古屋、福岡、埼玉、城西、城北、横浜、相模原、千葉、仙台、広島、札幌、水戸、京都、神戸、熊本、沖縄

業務内容

清掃全般、床やガラスなどのビル清掃やオフィス清掃、ホテル客室清掃、ウルトラフロアケア、日常清掃、巡回清掃、貯水槽清掃、排水管清掃、エアコン分解清掃、厨房清掃、ハウスクリーニング、太陽光パネル清掃、看板清掃等

教育体制も充実！国家資格取得もサポート！

同社では人材育成にも力を入れており、新人でも安心して業務をスタートできる研修制度を整えている。現場で必要となる清掃技術や安全管理などを段階的に学べる体制を整備しているほか、国家資格の取得支援なども行い、社員のスキルアップを後押ししている。また、現場ではチーム制を導入しており、社員同士が協力しながら業務に取り組むことで、一体感のあるサービス提供につなげているという。同社は全国に支社・支店を展開しており、幅広いエリアの顧客ニーズに対応できる体制を構築している。現在は大卒予定者の採用も積極的に進めており、新たな仲間を募集している。SNSでは新入社員の活躍や社内イベントの様子なども公開している。■ホームページ http://www.advance1997.co.jp/■新卒、中途採用者向け https://www.advance1997.co.jp/recruit■Xhttps://x.com/advance_recruit?■Instagram http://www.instagram.com/_advance.recruit1997_『クールな名脇役よ！ここに集え！』アドバンスサービスは多くのお客様に「ありがとう」の言葉を頂くことを目標に行動・成長していきます！