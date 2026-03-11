雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック」（70g×4）を2026年3月24日（火）より全国にて新発売いたします。さらに、「アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐」（LL140g）を3月17日（火）より、「アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン」（LL140g）、「アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン」（LL140g）を3月24日（火）よりリニューアル発売いたします。

「アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック」（70g×4）本格的な杏仁豆腐を小容量で楽しみたい方に向けた、70gの4個入りパックです。容量が個食タイプ（140g）の半分になることから、口どけがゆっくりする食感にして、濃厚さや杏仁の香りを引き立てています。また杏仁の香りを強くし、「華やかな杏仁の香り」を感じられる仕立てにすることで、1個70gで満足できる味わいを実現しました。「アジア茶房」シリーズは、チルドデザートにおけるアジアンデザート市場でシェアNo.1※1の人気商品です。アジアンデザート市場は今後の伸長が見込まれ※2、不動のNo.1を堅持するため、新容量商品の投入と既存商品の改良で、「アジア茶房」シリーズの強化を図ります。※1,2出典：富士経済 2025年食品マーケティング便覧

商品概要

アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐 ミニパック

内容量：70g×4名称：洋生菓子希望小売価格（税別）：330円発売日：3月24日発売地域：全国賞味期間（未開封）：21日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）商品特長・改良のポイント：(1) 杏仁霜を使用した本格的な味わいを小容量4個パックで楽しめる杏仁豆腐(2) 華やかな杏仁の香りととろけるくちどけにこだわり、1個70gでも満足できる味わいに(3) シリーズ品とデザインを連動、強みである香りの良さを商品コピーで表現商品コンセプト：本格的で濃厚な味わいの杏仁豆腐ターゲット：本格的な杏仁豆腐を小容量で楽しみたい方

アジア茶房 濃厚とろける杏仁豆腐

内容量：LL140g名称：洋生菓子希望小売価格（税別）：180円発売日：3月17日発売地域：全国賞味期間（未開封）：90日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）商品特長・改良のポイント：(1) 購入している人の約半分が「くちどけの良さ」を評価(2) 「くちどけの良さ」が伝わる商品コピーとスプーンシズルを表現、中身の特長をひと目で伝えるデザインに改良(3) 賞味期間を70日間から90日間に延長商品コンセプト：本格的で濃厚な味わいの杏仁豆腐ターゲット：本格的な杏仁豆腐をたっぷり楽しみたい方

アジア茶房 濃香あふれるマンゴープリン

内容量：LL140g名称：洋生菓子希望小売価格（税別）：180円発売日：3月24日発売地域：全国賞味期間（未開封）：90日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）商品特長・改良のポイント：(1) 完熟アルフォンソマンゴーピューレを増量。酸味を抑え、完熟マンゴーの甘みを感じられる仕立てに(2) ユーザーの期待する「果汁の香り」を追求、より濃香なマンゴーの風味を感じられるプリンに中身を改良(3) 賞味期間を70日間から90日間に延長商品コンセプト：濃香なマンゴーの香りを楽しめるマンゴープリンターゲット：本格感のあるマンゴープリンをたっぷり楽しみたい方

アジア茶房 濃香粒挽き黒ごまプリン

内容量：LL140g名称：洋生菓子希望小売価格（税別）：180円発売日：3月24日発売地域：全国賞味期間（未開封）：90日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）商品特長・改良のポイント：(1) 黒ごまの香ばしい香りをより追求した中身に改良(2) 粗く挽いた黒ごまペーストを増量し、濃香な黒ごまと乳の甘みを感じる味わいに改良(3) 賞味期間を70日間から90日間に延長商品コンセプト：粒挽きの黒ごまの味わいを楽しめる黒ごまプリンターゲット：本格感のある黒ごまプリンをたっぷり楽しみたい方

