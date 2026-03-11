HENNIE DRYTEX（盛菱国際有限公司／本社：台湾）は、伝統的な足袋形状と独自の防水透湿技術を融合した「防水透湿 足袋ソックス」を、応援購入サービス「Makuake」にて先行公開しています。本プロジェクトは開始後、多くの支持を集め、目標金額の900％を突破しました。本製品は、耐水圧27,000mmH₂Oの高い防水性能と、透湿性16,200g/㎡/24hを両立した機能性ソックスです。雨天時の外出やアウトドア活動、長時間の歩行などで起こりやすい「濡れ」「蒸れ」「不快感」の軽減を目的として開発されました。Makuakeプロジェクトページ: https://www.makuake.com/project/tabisocks/

■ 開発背景

雨の日の通勤・通学やアウトドア活動では、靴下が濡れる、靴の中が蒸れるといった足元環境の問題が、多くの人にとって身近な悩みとなっています。防水靴やレインブーツを使用していても、靴内の発汗や湿気によって不快感が続くことは少なくありません。特に足袋型や分趾構造の履物では、一般的な防水ソックスでは形状の適合や履き心地の面で制約があり、防水性と快適性を同時に実現することは難しいという課題がありました。

そこでHENNIE DRYTEXは、防水透湿技術の研究開発で培った知見を活かし、足袋形状に最適化した防水透湿ソックスの開発に着手しました。台湾で30年以上にわたり靴づくりに携わってきた経験と、15年以上の防水透湿技術研究を融合し、伝統的な足袋の履き心地と現代の防水機能を両立する新しいソックスの開発を目指しました。その結果、独自の3層構造防水透湿膜と3D立体成型技術を採用した「防水透湿足袋ソックス」が誕生しました。本製品は、雨の日でも快適な足元環境を実現することを目指し、実用新案も取得しています。

■ 製品の特徴

1. 防水×透湿構造

外部からの水の侵入を防ぎながら、内部の湿気を効率的に排出。耐水圧27,000mmH₂O、透湿度16,200g/㎡/24hという高水準の性能により、雨天時や長時間の着用でも快適な履き心地を維持します。

2. 実用新案取得の3層構造

伸縮性のあるアウター層、防水透湿メンブレン、肌触りの良いインナー層を組み合わせた独自の3層構造を採用。さらに3D立体成型技術により、足の形にフィットしながら指先の自然な動きをサポートし、快適な履き心地を実現しています。

3. 足袋専用設計

親指が独立した分趾構造に最適化された設計で、地下足袋や足袋シューズ、分趾タイプのシューズとの高い適合性を実現。足指の可動域を確保し、自然な歩行をサポートします。通勤・通学、旅行、アウトドア、農作業、祭りなど、さまざまなシーンで活用できます。

4. 選べる3つの丈

用途に合わせて3種類の丈を用意しました。・ ショート（13cm）：日常使いに適した丈・ ミドル（20cm）：アウトドアやウォーキングに適した丈・ ミドルハイ（28cm）：農作業や雨天作業などに適した丈

2026年2月6日より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始しました。本プロジェクトでは、Makuake限定の特別価格として、最大30％OFFの特別割引をご用意しています。本製品は数量限定で提供されており、カラー・サイズをお選びいただけます。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：伝統足袋 × 現代技術「防水透湿足袋ソックス」雨・汗・ムレ。足元の悩みを、この一足で期間：2026年2月6日 11:00 ～ 3月30日 21:59プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/tabisocks/

■ 会社概要

商号：盛菱国際有限公司代表者：吳 柔萱所在地：台湾設立：2019年事業内容：靴・ソックスの卸売および小売、防水透湿製品の開発・製造公式サイト：https://www.henniedrytex.comInstagram：https://www.instagram.com/henniedrytex_jp/Email：support@henniedrytex.com